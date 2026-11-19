اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، عراق کی اسلامی مزاحمتی تحریک نجباء کی ایگزیکٹو کونسل نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے بغداد کے بعض ثقافتی مقامات، بالخصوص شارع المتنبی اور یہودیوں سے منسوب بعض عمارتوں میں تاریخی ورثے کی بحالی کے نام پر جاری بڑھتی ہوئی مشکوک سرگرمیوں کے بارے میں خبردار کیا ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ ان سرگرمیوں کا صہیونی حکومت میں ’’عراق کے یہودی ورثے کی بحالی‘‘ کے عنوان سے منعقد ہونے والی کانفرنسوں کے ساتھ بیک وقت جاری رہنا اس امر کی اہمیت مزید بڑھا دیتا ہے کہ اس معاملے کے اصل مقاصد اور پسِ پردہ سرگرم اداروں کو بے نقاب کیا جائے۔
نجباء نے یہ سوال اٹھاتے ہوئے کہ ’’ان اقدامات کے پیچھے کون لوگ ہیں، ان کے محرکات کیا ہیں اور ان کی مالی معاونت کون کر رہا ہے؟‘‘ مزید کہا کہ ہمارے پاس ایسی معلومات موجود ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ یورپی حکومتیں صہیونیوں کو پاسپورٹ فراہم کرنے اور ان کے لیے عراق میں داخلے کی راہ ہموار کرنے کی خاطر باہمی ملی بھگت کر رہی ہیں، تاکہ قابض حکومت کے ساتھ ان کی وابستگی پوشیدہ رکھی جا سکے۔
تحریک نجباء کی ایگزیکٹو کونسل نے اس خطرے کا مقابلہ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومتی، سکیورٹی اور ثقافتی حکام کو متنبہ کیا کہ وہ اپنی قومی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے نگرانی اور قانونی ذرائع سے حقیقت کا پتا لگائیں اور ثقافتی اداروں کو صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔
بیان کے اختتام پر واضح کیا گیا ہے کہ عراق کے تاریخی ورثے کو اسرائیل کے ساتھ مفاہمت اور سازباز کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔ قومی خودمختاری کا تقاضا ہے کہ عراقی عوام کو ٹھیک ٹھیک معلوم ہو کہ ان کی سرزمین پر کون لوگ، کن مقاصد کے تحت اور کس سازش پر عمل پیرا ہیں۔
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