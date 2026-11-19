اہلِ بیت(ع) کی بین الاقوامی خبر رساں ایجنسی ابنا کے مطابق، یونان کی مسلم ایسوسی ایشن کی نائب صدر، یورپی مسلم فورم (EMF) کی بورڈ رکن اور اس فورم کی خواتین کونسل کی سربراہ آنا استامو نے عالمی فورمِ قادمون کے زیرِ اہتمام منعقدہ نویں بین الاقوامی کانفرنس ’’بعثتِ امتِ محمد‘‘ میں شرکت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فلسطین اور تحریکِ مزاحمت کی حمایت میں یورپی مسلم فورم کی سرگرمیوں اور مؤقف پر روشنی ڈالی۔
انہوں نے 7 اکتوبر کے بعد رونما ہونے والی صورتِ حال کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ غزہ کی جنگ کے ابتدائی دنوں ہی سے یورپی مسلم فورم نے یورپ کی بعض اسلامی تنظیموں کے برعکس، جنہوں نے محتاط مؤقف اختیار کیا، مزاحمت کی حمایت اور حق و انصاف کے دفاع پر زور دیا ہے۔ اس راستے میں ممکنہ نتائج کے حوالے سے خبردار کیے جانے کے باوجود فورم نے فلسطین کی حمایت میں یورپی ممالک میں متعدد پروگراموں، اجلاسوں اور اجتماعات کا انعقاد جاری رکھا ہے۔
استامو نے دباؤ اور حملوں کے مقابلے میں ایران، فلسطین اور لبنان کے عوام کی ثابت قدمی کا ذکر کرتے ہوئے زور دیا کہ اس استقامت کے بنیادی سبب کو محض مادی حساب کتاب اور صلاحیتوں میں تلاش نہیں کیا جا سکتا؛ بلکہ ایمان، وعدہ ہائے الٰہی پر یقین اور گہرا دینی عقیدہ ہی ان قوموں کی ثابت قدمی کا اصل سرچشمہ ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ اسی استقامت کے باعث یورپ میں بہت سے لوگ اسلام کے بارے میں تجسس محسوس کرنے لگے ہیں اور حمایت میں منعقد ہونے والے اجتماعات اور پروگراموں کے دوران مسلمانوں سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے ایمان اور خود اعتمادی کا سرچشمہ کیا ہے۔
اس یورپی مسلم کارکن نے موجودہ موقع کو یورپ کی جامعات، اسکولوں، سماجی اجتماعات اور آگاہی پروگراموں میں اسلام کو نئے سرے سے متعارف کرانے کے لیے ایک موزوں موقع قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران، فلسطین اور مزاحمت کے خلاف برسوں کی منفی تشہیر کے بعد اب بہت سے لوگ زیادہ سوالات اٹھاتے ہوئے ان واقعات کی حقیقتوں پر توجہ دے رہے ہیں۔
آخر میں استامو نے کانفرنس کے منتظمین کا شکریہ ادا کیا اور امید ظاہر کی کہ فتح اور انصاف مسلمانوں کے ضمیر اور عقیدے کے ساتھ ساتھ عملی دنیا میں بھی حقیقت کا روپ دھاریں گے، اور فلسطین، لبنان اور یمن کے مظلوم عوام فتح اور آزادی حاصل کریں گے۔
آپ کا تبصرہ