اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، حجۃ الاسلام سید حسن خمینی نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے بحرین کے مظلوم علما اور اہلِ ایمان کے خلاف سخت سزاؤں کے فیصلوں پر افسوس کا اظہار کیا اور جابرانہ پالیسیوں کے تسلسل کے نتائج سے خبردار کیا۔
انہوں نے زور دیا کہ اس طرح کے جبری اقدامات عین اس منصوبے کا حصہ ہیں جسے امتِ مسلمہ کے دشمنوں، بالخصوص غاصب صہیونی حکومت نے تیار کیا ہے۔ یہ حکومت مظلوم فلسطینی عوام کے مسلسل اور وحشیانہ جبر و استبداد کے علاوہ، سرکوبی، تفرقہ انگیزی، داخلی بحرانوں کو ہوا دینے اور عالمِ اسلام کی قوت کمزور کرنے میں بھی سرگرم ہے۔ ان سازشوں کے منصوبہ ساز اس دن کے منتظر ہیں جب اسلامی معاشروں کے قانونی اور شہری مسائل کو فرقہ وارانہ تصادم میں تبدیل کر دیا جائے۔
حجۃ الاسلام سید حسن خمینی کے بیان کا مکمل متن درج ذیل ہے:
بسم اللہ الرحمن الرحیم
بحرین کے درجنوں علما، ممتاز شیعہ مذہبی رہنماؤں اور مظلوم اہلِ ایمان کے خلاف سخت، بلاجواز اور ظالمانہ سزاؤں کا اعلان، جن میں اجتماعی عدالتی کارروائیوں کے دوران عمر قید جیسے ہولناک فیصلے بھی شامل ہیں، گہرے افسوس اور اہلِ ایمان، بالخصوص مکتبِ اہلِ بیت علیہم السلام کے پیروکاروں کے ضمیر کو مجروح کرنے کا باعث ہے۔
اس نوعیت کے بے مثال فیصلے بحرین کے شیعوں پر جاری ظلم و محرومی کا واضح ثبوت ہیں، جن کی آواز حق طلبی اور عزت و کرامت کے مطالبے کے سوا کچھ نہیں رہی۔
میں قید کیے گئے علما، عقیدے کی بنیاد پر قید کیے گئے افراد اور ان کے مصیبت زدہ خاندانوں کے ساتھ اپنی گہری یکجہتی اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے بحرین کے حکمرانوں کو خیرخواہانہ انداز میں خبردار کرتا ہوں کہ جابرانہ پالیسیوں کا تسلسل، نمائشی عدالتوں کا انعقاد اور ناقابلِ جواز سزاؤں کا اجرا سنگین نتائج کا باعث بنے گا۔ ان اقدامات کا واحد نتیجہ مستقل بدامنی، خلیجوں میں گہرائی اور طویل المدت بحرانوں کا جنم لینا ہوگا۔
افسوس ناک امر یہ ہے کہ اس نوعیت کے جبری اقدامات عین اس منصوبے کا حصہ ہیں جسے امتِ مسلمہ کے دشمنوں، بالخصوص غاصب صہیونی حکومت نے تیار کیا ہے۔ یہ حکومت مظلوم فلسطینی عوام کے مسلسل اور وحشیانہ جبر و استبداد کے علاوہ، سرکوبی، تفرقہ انگیزی، داخلی بحرانوں کو ہوا دینے اور عالمِ اسلام کی قوت کمزور کرنے میں بھی سرگرم ہے۔ ان سازشوں کے منصوبہ ساز اس دن کے منتظر ہیں جب اسلامی معاشروں کے قانونی اور شہری مسائل فرقہ وارانہ تصادم میں تبدیل ہو جائیں۔
اسی لیے اس بنیادی حقیقت پر زور دینا ضروری ہے کہ بحرین کے شیعوں کی درد بھری داستان کو مذہبی تنازعے کی نذر نہیں ہونا چاہیے۔ اس سرزمین میں شیعہ اور سنی مشترکہ تقدیر اور ایک جیسے دکھ درد کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ امتِ مسلمہ اور اس کے دانشوروں کی دانش مندی کا تقاضا ہے کہ وحدت کو بنیادی اہمیت دیتے ہوئے مشترکہ دشمن کے مذموم مقاصد کو کامیاب نہ ہونے دیا جائے۔
اسی تناظر میں، جید علما، دینی اجتماعات اور عالمِ اسلام کے مؤثر اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ خاموشی اور بے عملی کا رویہ ترک کریں؛ اس بحران میں واضح، ذمہ دارانہ اور عالمانہ انداز میں مداخلت کرتے ہوئے ان عدالتی مظالم کے تسلسل کو روکیں اور اس بات کی اجازت نہ دیں کہ اہلِ ایمان کے انسانی اور دینی حقوق سیاسی انتقام کی چکی میں پامال ہو جائیں۔
حقیقی سلامتی اور امن کا حصول انصاف، شہری حقوق کو تسلیم کرنے اور علما کے بلند و محترم مقام کے احترام سے ممکن ہے، نہ کہ قید و بند اور طویل المدت سخت سزاؤں سے۔ امید ہے کہ مصلحین کی دانش مندانہ تدبیر اور ان فیصلوں پر فوری نظرثانی کے ذریعے موجودہ بحران سے نکلنے کی راہ ہموار ہو سکے گی۔
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