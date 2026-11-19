اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، غزہ کی پٹی میں عام شہریوں کے خلاف صہیونی جرائم کے مسلسل ارتکاب، اس محصور علاقے کے خلاف ظالمانہ ناکہ بندی اور وسطی غزہ میں ایک نئے فوجی حملے کے آغاز کے اعلان پر ردعمل کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی تناظر میں یمن کی تحریک انصار اللہ کے سیاسی دفتر نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے اس حملے کی مذمت کی اور اس کے نتائج سے خبردار کیا۔
انصار اللہ کے سیاسی دفتر نے زور دے کر کہا کہ وسطی غزہ میں نئی جارحانہ فوجی کارروائی کا اعلان فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیلی جرائم کے تسلسل کا حصہ ہے اور یہ جنگ بندی کی سنگین خلاف ورزی کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی انسانی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ صہیونی حکومت کی جانب سے جبری انخلا کے احکامات، جن کا مقصد بمباری اور دھمکیوں کے سائے میں غزہ کے ہزاروں شہریوں کو بے گھر کرنا ہے، ایک کھلا اور سنگین جرم ہیں۔ صہیونی دشمن یہ کارروائیاں پوری دنیا کے سامنے کھلے عام انجام دے رہا ہے، جس کے نتیجے میں بین الاقوامی اصولوں اور کنونشنز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔
انصار اللہ نے اپنے بیان میں فلسطینی عوام اور ان کی دلیرانہ مزاحمت کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا اور صہیونی دشمن کو خبردار کیا کہ وہ امریکہ اور بعض عرب حکومتوں کی حمایت پر بھروسا نہ کرے۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کو غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہئیں، امداد کی ترسیل آسان بنانی چاہیے اور صہیونیوں کو غزہ کے خلاف جارحیت اور ناکہ بندی ختم کرنے پر مجبور کرنا چاہیے۔
انصار اللہ کے سیاسی دفتر نے عرب اور اسلامی امہ سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ صہیونی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی اپنی ذمہ داریاں ادا کرے اور غزہ اور وہاں کے عوام کی حمایت کرے۔
یہ بیان اس وقت جاری کیا گیا جب صہیونی حکومت کی فوج نے گزشتہ روز وسطی غزہ کی پٹی میں ایک نئی فوجی کارروائی شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ فوج نے بتایا تھا کہ اس کارروائی کے دوران البریج اور النصیرات کیمپوں کے شمال میں واقع صلاح الدین اسٹریٹ کے بعض حصوں کو گاڑیوں کی آمدورفت کے لیے بند کر دیا جائے گا۔
صہیونی حکومت کی فوج کے اعلان کے مطابق، یہ کارروائی البریج کیمپ کے شمال مغرب اور النصیرات کیمپ کے شمال مشرقی علاقوں میں کی جائے گی اور اس میں جغرافیائی حدود کے تین بلاکس، جن کے نمبر 660، 661 اور 666 ہیں، شامل ہوں گے۔
بلاک 660، البریج کیمپ کے شمال مغرب میں واقع ہے اور اس میں تمراز اسٹیشن کے اطراف کا علاقہ، صلاح الدین اسٹریٹ سے متصل بعض حصے اور وادی غزہ شامل ہیں۔
بلاک 661، بلاک 660 کے ساتھ واقع ہے اور اس میں البریج کیمپ کے شمالی علاقوں کے بعض حصے، نیز شمال مشرق کی جانب پھیلے ہوئے آس پاس کے زرعی اراضی اور رہائشی علاقے شامل ہیں۔
اسی طرح بلاک 666، النصیرات کیمپ کے شمال میں واقع ہے اور اس میں الدعوہ کا علاقہ اور وادی غزہ کے جنوب میں اس کے اطراف کے رہائشی محلے شامل ہیں۔
صہیونی حکومت کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس کارروائی کے دوران صلاح الدین محور کے وہ حصے، جو مذکورہ بلاکس کی حدود میں آتے ہیں، آمدورفت کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔
دریں اثنا، غزہ کے مقامی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ وسطی غزہ کی پٹی میں فوجی ٹینک صلاح الدین اسٹریٹ کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ اسی دوران فائرنگ کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں اور توپ خانے اور ڈرون حملوں میں بھی شدت آ گئی ہے۔
الجزیرہ نے بھی رپورٹ دی ہے کہ صہیونی حکومت کے ٹینک صلاح الدین اسٹریٹ کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں اور اسی وقت علاقے میں فائرنگ کی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں۔
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