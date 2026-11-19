اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، فلسطینی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے غزہ کی پٹی کے وسطی علاقوں میں صہیونی حکومت کی فوج کی فوجی نقل و حرکت اور جبری انخلا کے احکامات جاری کرنے کی مذمت کرتے ہوئے ان اقدامات کو جنگ بندی معاہدے اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔
حماس نے بنیامین نیتن یاہو کی حکومت اور امریکہ کو ان اقدامات کے نتائج اور غزہ کی پٹی میں انسانی بحران مزید شدت اختیار کرنے کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا ہے۔
اکتوبر 2025 میں غزہ کی پٹی میں جنگ بندی معاہدہ نافذ ہونے کے باوجود، صہیونی حکومت کے فوجیوں کی جانب سے اس محصور علاقے کے مختلف حصوں پر فضائی اور توپ خانے سے حملوں کے ساتھ ساتھ فائرنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جس کے نتیجے میں عام شہری شہید اور زخمی ہو رہے ہیں۔
صہیونی حکومت کی فوج نے آج بھی غزہ کے مختلف علاقوں، بشمول دیر البلح، خان یونس اور غزہ شہر پر حملے کیے، جن کے نتیجے میں متعدد فلسطینی شہید اور کئی دیگر زخمی ہو گئے۔
غزہ کی پٹی میں فلسطینی وزارتِ صحت نے آج صہیونی حکومت کی نسل کشی پر مبنی جنگ کے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کیے ہیں، جو 7 اکتوبر 2023 سے مظلوم فلسطینی عوام کے خلاف جاری ہے۔
رپورٹ کے مطابق، غزہ کی پٹی میں صہیونی حکومت کی جنگی کارروائیوں کے نتیجے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 74 ہزار 710 ہو گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 176 ہزار 131 تک پہنچ گئی ہے۔ یہ اعداد و شمار اس اجتماعی قتلِ عام اور نسل کشی کے مسلسل جاری رہنے کی عکاسی کرتے ہیں، جو 11 اکتوبر 2025 کو جنگ بندی کے اعلان کے باوجود صہیونی فوجیوں کی جانب سے جاری ہے۔
فلسطینی وزارتِ صحت نے اپنی رپورٹ میں زور دے کر کہا ہے کہ صہیونی حکومت نے کبھی بھی جنگ بندی معاہدے کی پاسداری نہیں کی۔ گزشتہ سال 11 اکتوبر کو جنگ بندی نافذ ہونے کے بعد سے اب تک صہیونی فوجیوں کے حملوں میں 1 ہزار 658 فلسطینی شہری شہید اور 6 ہزار زخمی ہو چکے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق، اسی عرصے کے دوران تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے سے 850 شہیدوں کی لاشیں نکالی گئی ہیں۔ یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ بہت سے متاثرین اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ غزہ کی پٹی میں آلات اور بھاری مشینری کی شدید قلت کے باعث لاشوں کی تلاش اور انہیں ملبے سے نکالنے کا عمل انتہائی سست رفتاری سے جاری ہے۔
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