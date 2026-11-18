اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، بحرینی علما کے خلاف سزاؤں کے اعلان کے روز آل خلیفہ حکومت نے انتہائی ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا۔ پہلے علما کو سخت سزائیں دے کر نشانہ بنایا اور پھر غرور و تکبر کے ساتھ ان سزاؤں کا جشن منانے لگی۔
بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ کے بیٹے ناصر کی جانب سے ان کی ایک تصویر شائع کی گئی، جس میں وہ گھڑ سواری کے دوران مسکراتے اور ہنستے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ تصویر ایسے وقت میں سامنے آئی جب شیعہ علما کو عمر قید کی سزائیں سنائے جانے کی خبر کے فوراً بعد بحرینی عوام شدید صدمے اور دکھ سے دوچار تھے، لیکن بادشاہ کو عوام کے ان دکھوں کی کوئی پروا نہیں تھی۔
بحرین کی حکومت نے اس اشتعال انگیز رویے پر بھی اکتفا نہیں کیا، جس سے ایک طرف متاثرہ بحرینی شہریوں کے جذبات مجروح ہوئے اور دوسری طرف ان کے قابل احترام علما کو نشانہ بنایا گیا۔
حکومت نے اپنے ذرائع ابلاغ کو ہدایت دی کہ پارلیمنٹ کے بعض ارکان سے حمایت اور مبارک باد کے پیغامات حاصل کرکے بادشاہ کے سامنے ایک جھوٹی کامیابی کا تاثر پیش کیا جائے۔ سائبر فوج بھی علما کو نشانہ بنانے سے باز نہ آئی اور ان کے خلاف اشتعال انگیزی اور غیر منصفانہ فیصلوں کا جشن منانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہاں تک کہ سوشل میڈیا کے صفحات نااہل حکمرانوں کی تعریف و توصیف سے بھر گئے۔
سرکاری ذرائع ابلاغ میں یہ دوہرا معیار مزید نمایاں ہو گیا۔ سرکاری صفحات، نیوز ویب سائٹس اور الیکٹرانک اخبارات ایسے مضامین سے بھر دیے گئے جن میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ آل خلیفہ حکومت رواداری اور برداشت کی اقدار کی پابند ہے۔
اس تشہیری مہم کو بحرین کی مجلسِ نمائندگان کے سربراہ احمد المسلم کے بیان سے مزید تقویت دی گئی، جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ’’مملکت بحرین رواداری کا مرکز ہے اور بقائے باہمی یہاں کا طرزِ زندگی اور قدیم ثقافت ہے۔‘‘
علما کے خلاف سزاؤں کے اعلان کے ساتھ ہی حکومت کا یہ متضاد رویہ سامنے آیا۔ ایسی حکومت اپنے طرز عمل سے ظاہر کر رہی ہے کہ اس کے نزدیک انسانی، دینی اور اخلاقی اقدار کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ ایک انتہائی شرمناک تماشا ہے۔
اس سے بھی زیادہ اشتعال انگیز بات یہ ہے کہ حکومت صرف جبر و تشدد پر اکتفا نہیں کر رہی بلکہ بحرینی عوام سے یہ توقع بھی رکھتی ہے کہ وہ اس جبر کی حمایت کریں اور اپنے علما کو نشانہ بنائے جانے کو قومی کامیابی قرار دے کر مبارک باد پیش کریں۔
حکومت چاہتی ہے کہ علما کے خلاف مقدمات اور سخت سزاؤں کو اپنی وفاداری کے اظہار کا ذریعہ بنا دے۔ گویا علما کو معاشرے سے الگ کرنا اور انہیں جیلوں میں ڈالنا طاقت کی علامت ہے اور ان مذہبی و سماجی آوازوں کو دبانا سیاسی کامیابی ہے جن کا عوام کے ایک بڑے حصے میں احترام پایا جاتا ہے۔
جو حکومت علما کو عمر قید کی سزائیں دیتی ہے، وہ رواداری کی بات کیسے کر سکتی ہے؟ وہ بقائے باہمی کا دعویٰ کیسے کر سکتی ہے، جب مذہبی اختلاف اور فکری مؤقف کو جرم قرار دے کر اس کے خلاف اشتعال انگیزی کی جا رہی ہو؟ وہ خود کو رواداری کا مرکز کیسے کہہ سکتی ہے، جب اس کی نظر میں علما صرف ایسے دشمن ہیں جنہیں ختم کرنا ضروری ہے اور ان کے پیروکار ایسے لوگ ہیں جنہیں دبانا اور خوف زدہ کرنا چاہیے؟
جو کچھ ہوا، وہ محض ذرائع ابلاغ میں تضاد کا ایک معمولی واقعہ نہیں بلکہ بحرین کے عوام کے ایک بڑے طبقے کے جذبات کی کھلی توہین ہے۔ یہ ایسے سیاسی طرز فکر کی عکاسی کرتا ہے جس کے نزدیک عوام کے دکھ درد کی کوئی اہمیت نہیں۔
ایک طرف علما کے اہل خانہ اور عقیدت مند انہیں سنائی جانے والی ہولناک سزاؤں کے صدمے سے دوچار تھے، تو دوسری طرف حکومتی مشینری مسکراتے ہوئے بادشاہ کی تصویر کی تشہیر، پارلیمانی ارکان سے مبارک باد کے پیغامات حاصل کرنے اور سوشل میڈیا پر تعریف و تحسین کے شور میں مصروف تھی۔ گویا مقصد یہ تھا کہ عوام کے دکھوں اور احتجاج سے بے نیازی کا مظاہرہ کرکے انہیں مزید مشتعل کیا جائے۔
سائبر فوج نے ایک بار پھر اپنا اصل کردار ظاہر کر دیا۔ اس نے علما کی ساکھ کو نقصان پہنچانے اور ان کی تکالیف کو طعن و تشنیع اور خوشی منانے کا ذریعہ بنانے کی کوشش کی۔ جب سخت سزاؤں کو جشن اور خوشی کا موضوع بنا دیا جائے اور مذہبی شخصیات کو نشانہ بنانے کو حکمرانوں سے وفاداری کے اظہار کا موقع سمجھا جائے تو یہ اخلاقی اور سیاسی پستی کی ایسی انتہا ہے جس کا جواز رواداری کے ہزاروں بیانات بھی فراہم نہیں کر سکتے۔
آل خلیفہ حکومت نے بیک وقت تین کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے: سخت سزائیں دینا اور پھر ان کا جشن منانے کی ڈھٹائی دکھانا؛ علما کو نشانہ بنانا اور ساتھ ہی رواداری کا دعویٰ کرنا؛ عوام کو اذیت پہنچانا اور پھر ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ اسے قومی مفاد کے نام پر قبول کر لیں۔
یہی وہ طرز عمل ہے جو اس پورے واقعے کو خود ان سزاؤں سے بھی زیادہ شرمناک بنا دیتا ہے کہ مظلوم سے یہ توقع رکھی جائے کہ وہ اپنے ہی جلاد کو جشن مناتے ہوئے دیکھے اور پھر اسی کی زبان سے رواداری کے دعوے بھی سنے!
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