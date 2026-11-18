اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، عالمی اہل بیت اسمبلی کے سیکرٹری جنرل آیت اللہ رمضانی کا مرجعِ عالی قدر اور عالمِ ربانی حضرت آیت اللہ وحید خراسانی (قدس سرہ) کی رحلت کے موقع پر تعزیتی پیغام کا متن درج ذیل ہے:
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
’’جب عالمِ فقیہ وفات پا جاتا ہے تو اسلام میں ایسا شگاف پڑ جاتا ہے جسے قیامت کے دن تک کوئی چیز پُر نہیں کر سکتی۔
فقیہِ وارستہ، شیعوں کے مرجعِ عالی قدر، حوزاتِ علمیہ کے ممتاز استاد اور اہلِ بیتِ عصمت و طہارت علیہم السلام کے معارف کو زندہ کرنے والے، حضرت آیت اللہ العظمیٰ حاج شیخ حسین وحید خراسانی (قدس سرہ الشریف) کی ملکوتی رحلت، فقاہت اور مرجعیت کے میدان میں ایک جانکاہ صدمہ اور ایسا ناقابلِ تلافی خلا ہے۔
اس عالمِ ربانی اور ژرف نگاہ فقیہ نے علمی جہاد، تحقیق، تدریس اور ثقلین کے نورانی معارف کی ترویج سے بھرپور عمر گزارنے کے بعد فقاہت، معنویت اور حوزوی تربیت کا ایک گراں قدر ورثہ اپنے پیچھے چھوڑا۔ حوزاتِ علمیہ مشہد مقدس، نجف اشرف اور قم میں کئی دہائیوں تک ان کی موجودگی اور تدریس، فقہ و اصول کے مبانی میں گہری نظر، احکام کے استنباط میں دقت اور علماء و مجتہدین کی متعدد نسلوں کی تربیت نے تاریخِ فقاہتِ شیعہ میں ایک بلند مقام رقم کیا۔
وہ ایسی شخصیت تھے جنہوں نے اپنے معنوی طرزِ سلوک، اخلاص، تزکیۂ نفس سے خصوصی اہتمام اور شریعت کی حرمت کی حفاظت کو معاشرے کی دینی رہنمائی کی سنگین ذمہ داری کے ساتھ یکجا کیا تھا۔ خاندانِ عصمت و طہارت علیہم السلام، بالخصوص حضرت صدیقۂ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے خالصانہ محبت، شعائرِ فاطمی کو زندہ کرنے کے لیے خصوصی اہتمام، مقامِ امامت و ولایت کی وضاحت اور اہلِ بیت علیہم السلام کے معارف کی تعظیم، ان کی علمی اور معنوی زندگی کے نمایاں ترین پہلوؤں میں شمار ہوتے تھے۔
اس عظیم فقیہ، مرجعیت کو محض فتویٰ دینے اور احکام کی تعلیم دینے کا مقام نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اسے معاشرے کی رہنمائی، دینی شناخت کی حفاظت، انسانوں کی کرامت کے تحفظ اور لوگوں کے مصالح و ضروریات پر توجہ دینے کا ایک عظیم فریضہ قرار دیتے تھے۔ دینی اور سماجی امور سے اہتمام، محروموں اور ضرورت مندوں پر توجہ، یتیموں کی حمایت اور سماجی ذمہ داری کے مختلف مظاہر، مرحوم کی سیرت کا حصہ تھے۔
مرجعیت کی حرمت کے دفاع اور انقلاب سے قبل جدوجہد کے زمانے میں امام راحل کی حمایت کے سلسلے میں ان کے مؤقف، بالخصوص قم کے 19 دی ماہ 1356 کے واقعات میں ان کا کردار، اور دفاعِ مقدس کے محاذوں پر اسلام کے مجاہدین کے ساتھ معنوی طور پر ہمراہ رہنا، ان کی دینی اور تاریخی ذمہ داری کے نمایاں مظاہر میں سے ہیں۔ اسلام اور ایران کے مصالح سے خصوصی اہتمام، اسلامی انقلاب کی اقدار کی حفاظت اور دونوں ادوارِ انقلاب میں اسلامی معاشرے کی قیادت اور رہنمائی کے مقام پر توجہ دینا بھی، انقلاب اور اسلامی نظام کے ساتھ حوزاتِ علمیہ کے تاریخی تعلق کو واضح کرنے میں اہمیت رکھتا ہے۔
بلاشبہ، اس بزرگ فقیہ کے ورثے کو صرف ان کی علمی تصانیف، شاگردوں اور تدریس کے سالوں تک محدود نہیں کیا جا سکتا؛ بلکہ اجتہاد کی اصیل روایت کا تسلسل، اہلِ بیت علیہم السلام کے معارف کی گہرائی میں اضافہ، دین دار علماء کی تربیت اور فقاہت، معنویت، تبلیغ اور سماجی ذمہ داری کے درمیان ربط، حوزاتِ علمیہ اور شیعوں کے لیے ایک سرمایہ ثابت ہوگا۔
میں اس عظیم مصیبت پر حضرت بقیۃ اللہ الاعظم عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی بارگاہ، رہبرِ معظمِ انقلابِ اسلامی، مراجعِ عظامِ تقلید، نجف اشرف، قم اور مشہد مقدس کے حوزاتِ علمیہ، علمائے اعلام، اہلِ فضل اور طلبہ، ان کے محترم خاندان اور معزز فرزندان، ان کے شاگردوں اور عقیدت مندوں، ایران کی شریف قوم اور امتِ اسلامی، بالخصوص شیعوں کی عظیم برادری کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔
بارگاہِ خداوندِ متعال میں دعا گو ہوں کہ وہ اس فقیہِ وارستہ کی بلند روح کو پیغمبرِ اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پاکیزہ اہلِ بیت علیہم السلام کے ساتھ محشور فرمائے، حوزاتِ علمیہ اور اسلامی معاشرے کو اس سعید مرحوم کے علمی اور معنوی مکتب کی پائیدار برکتوں سے بہرہ مند فرمائے، اور ان کے محترم خاندان، شاگردوں، عقیدت مندوں اور تمام مصیبت زدگان، بالخصوص ان کے معزز اور بزرگوار فرزندان کو صبرِ جمیل اور اجرِ جزیل عطا فرمائے۔
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