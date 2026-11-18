اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریبآبادی نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے واشنگٹن میں کیمیائی ہتھیار استعمال کرنے کے منصوبے کے بارے میں سی این این کا دعویٰ ایک شرمناک جھوٹ اور تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش ہے۔
غریبآبادی نے واضح کیا کہ ایران کیمیائی ہتھیاروں کا نشانہ بننے والے سب سے بڑے ممالک میں سے ایک ہے۔ ایران کے عوام ان غیرانسانی ہتھیاروں کا شکار بنے، اور آج یہ دعوے کرنے والے عناصر، بالخصوص امریکہ، اس وقت ان حملوں کی حمایت کر رہے تھے۔
غریبآبادی نے کہا کہ حقیقت کو پروپیگنڈے کی جنگ کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیویارک ٹائمز، جس نے ایران کے ڈیموں پر حملے کے منصوبے کو مبینہ میزائل تنصیبات سے قربت کا بہانہ بنا کر پیش کیا اور اسے معمول کی کارروائی کے طور پر قابلِ قبول بنانے کی کوشش کی، خود کو ان حملوں کے انسانی اور قانونی نتائج کی ذمہ داری سے بری الذمہ قرار نہیں دے سکتا۔
انہوں نے خبردار کیا کہ شہریوں کے زیرِ استعمال اہم بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانا جنگی جرم ہے، اور ایسے اقدام کو معمول کا عمل قرار دینے یا اسے انجام دینے کی کوئی قیمت ادا نہ کرنا ممکن نہیں ہوگا۔
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