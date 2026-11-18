اہلِ بیت(ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، میجر جنرل امیر حاتمی، کمانڈر انچیف ایرانی فوج نے دفاعِ مقدس اور مزاحمت کی یادگاروں اور اقدار کے تحفظ و فروغ کے ادارے کی جانب سے دفاعِ مقدس دوم اور سوم کے دوران انجام دیے گئے نمایاں منصوبوں اور سرگرمیوں کی نمائش کے دورے کے موقع پر اس ادارے کی خدمات کو سراہا۔
انہوں نے کہا کہ اس ادارے نے دفاعِ مقدس اول، دوم اور سوم سے متعلق دستاویزات اور شواہد کو ریکارڈ کرنے، محفوظ رکھنے اور قابلِ استفادہ بنانے کے لیے قابلِ قدر اقدامات کیے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ حالیہ جنگوں سے متعلق دستاویزات اس نمائش میں بہترین انداز سے پیش کی گئی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نمائش کی کاوشیں انتہائی قابلِ قدر ہیں اور اس کے تمام حصے استفادے کے لائق ہیں۔
خطے کی صورتِ حال کے بارے میں ایرانی فوج کے سربراہ نے کہا کہ اسلامی انقلاب کے بعد سے جب بھی ایرانی عوام کو دشمن کی جارحیت کا سامنا کرنا پڑا، انہوں نے پوری قوت اور ثابت قدمی کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا اور ہر بار دشمن کو ناکام بنایا۔ ایرانی مسلح افواج اور اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج نے، جیسا کہ وہ اپنے نعروں میں بارہا کہتی رہی ہیں، عملی طور پر بھی یہی کردار ادا کیا ہے۔ وہ قوم کے فدائی کی حیثیت سے دفاعِ مقدس کے تینوں ادوار میں اپنے عزیز عوام کے دفاع کے لیے ثابت قدم رہی ہیں۔
میجر جنرل حاتمی نے کہا کہ آج بھی موجودہ حالات کے پیشِ نظر، جبکہ دشمن اپنی افواج کو تیار کر رہا ہے اور ایک نیا طیارہ بردار بحری جہاز خطے میں لے آیا ہے، ہم پوری چوکسی اور باریک بینی سے اس کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اپنی تیاریوں کے لیے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کر رہے۔
انہوں نے واضح کیا کہ بری، بحری، فضائی دفاع اور فضائیہ سمیت فوج کے تمام شعبے دشمن کی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھتے ہوئے اپنی دفاعی تیاریاں لمحہ بہ لمحہ بہتر بنا رہے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ دشمن ماضی میں بھی غلطی کر چکا ہے۔ اس نے ایران پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں خود مشکلات میں پھنس گیا اور بے بسی سے دوچار ہوا۔ مسلح افواج کے اعلیٰ کمانڈروں کو رہبرِ معظم انقلاب اسلامی کی جانب سے جاری کردہ احکامات کے مطابق آج تمام ضروری تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ اگر دشمن نے دوبارہ کوئی اقدام کیا تو بلا شبہ اس کے ساتھ اور اس کے حامیوں کے خلاف پہلے سے زیادہ کاری، شدید اور جغرافیائی حدود سے ماورا کارروائی کی جائے گی۔
ایرانی فوج کے کمانڈر انچیف نے امید ظاہر کی کہ دشمن کسی غلط اندازے کا شکار نہیں ہوگا، تاہم انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو اسے ایسا سبق سکھایا جائے گا جو سب کے لیے عبرت بن جائے گا۔
میجر جنرل حاتمی نے مزید کہا کہ جو کوئی بھی غلط اندازے کی بنیاد پر ہمارے ملک کے خلاف جارحیت کا ارادہ رکھتا ہے، اسے جان لینا چاہیے کہ ایرانی قوم آٹھ ہزار سالہ تہذیب اور عاشورائی ثقافت کی حامل ہے۔ یہ ایسی قوم ہے جو ہمیشہ سے تہذیب و تمدن کی پاسدار اور اپنے وطن پر فدا ہونے والی رہی ہے اور اپنے ملک کا دفاع کرتی ہے۔
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