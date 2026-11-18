اہلِ بیت(ع) انٹرنیشنل نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سریع نے ایک بیان میں کہا کہ واللہ من ورائہم محیط کے نام سے یہ آپریشن یمن پر سعودی عرب کے مسلسل حملوں اور محاصرے کے ردعمل میں انجام دیا گیا۔
انہوں نے سعودی عرب پر الزام عائد کیا کہ وہ فضائی حملوں میں شدت لا رہا ہے، محاصرے کو مزید سخت کر رہا ہے، درجنوں قتلِ عام کا مرتکب ہوا ہے اور یمن کے عوام اور مسلح افواج پر حملے کے لیے دسیوں ہزار فوجی بھیج رہا ہے۔ ان کے بقول، ان فورسز کو مختلف قسم کے ہتھیاروں اور فضائی مدد فراہم کی جا رہی ہے۔
یحییٰ سریع نے مزید کہا کہ سعودی عرب امریکی اور صہیونی منصوبے کے تحت باب المندب اور یمن کے تزویراتی علاقوں پر تسلط قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کے مطابق، سعودی عرب سے وابستہ فورسز نے ذباب کے علاقے اور دیگر مقامات پر یمنی قیدیوں کے خلاف جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔
یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے ’’واللہ من ورائہم محیط‘‘ آپریشن کے نتائج بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس کارروائی کے دوران تعز اور لحج صوبوں کے 10 علاقوں کو، جو مجموعی طور پر 7 ہزار 100 مربع کلومیٹر رقبے پر مشتمل ہیں، محفوظ بنا لیا گیا۔
انہوں نے سعودی حمایت یافتہ فورسز کے 12 فوجی ڈویژنوں کو پسپا کرنے اور تباہ کرنے کی بھی اطلاع دی۔ ان کے مطابق، یہ ڈویژن 60 فوجی بریگیڈز پر مشتمل تھے اور سعودی افسر محمد طلال البلوی کی نگرانی میں سرگرم تھے۔
یحییٰ سریع کے بقول، اس آپریشن کے دوران سینکڑوں گاڑیاں اور بکتر بند فوجی سازوسامان تباہ یا نقصان سے دوچار ہوا، جبکہ بعض گاڑیاں اور آلات قبضے میں لے لیے گئے۔ اس کے علاوہ بڑی تعداد میں اسلحہ، گولہ بارود اور فوجی سازوسامان بھی یمنی فورسز کے ہاتھ لگا۔
انہوں نے کہا کہ اس آپریشن کا مقصد ان علاقوں کو محفوظ بنانا تھا جہاں سے سعودی عرب سے وابستہ فورسز یمن کے شہریوں اور مسلح افواج پر حملے کیا کرتی تھیں۔
یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے مزید زور دیا کہ یہ کارروائی یمن کے جنوبی صوبوں کے باشندوں کے خلاف نہیں کی گئی اور یمن کی مسلح افواج ان کے حوالے سے کوئی دشمنانہ ارادہ نہیں رکھتیں۔ ان کے مطابق، جنوبی علاقوں کے عوام بھی یمن کے دیگر شہریوں کی طرح سعودی عرب کے اقدامات اور حملوں سے متاثر ہوئے ہیں۔
یحییٰ سریع نے یمن کے جنوبی صوبوں کے باشندوں سے اپیل کی کہ وہ سعودی جارحیت کے خلاف اپنا مؤقف اختیار کریں اور اپنے علاقوں کو یمن کے خلاف سعودی مقاصد کی تکمیل کے لیے اڈے میں تبدیل نہ ہونے دیں۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہریوں پر حملے اور قتلِ عام یمن کے عوام اور مسلح افواج کے اس عزم کو مزید مضبوط کرتے ہیں کہ وہ اپنے ہتھیاروں کو ترقی دیں اور سعودی عرب کے خلاف ایسے اہداف کا انتخاب کریں جنہیں زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے۔
یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے اپنے بیان کے ایک اور حصے میں اعلان کیا کہ سعودی عرب کی سرزمین کی گہرائی میں واقع اہداف کے خلاف فوجی کارروائیاں ’’محاصرے کے جواب میں محاصرہ اور شدت کے جواب میں شدت‘‘ کی حکمتِ عملی کے تحت جاری رہیں گی۔
انہوں نے زور دیا کہ یہ کارروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک یمن پر حملے بند نہیں ہوتے اور محاصرہ ختم نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح سعودی عرب سے وابستہ فوجی اجتماع گاہوں اور اس کے افسران کو بھی نشانہ بنایا جاتا رہے گا۔
یحییٰ سریع نے مزید کہا کہ سعودی فورسز اور ان کی حمایت یافتہ ملیشیاؤں کو پسپا کیے جانے کے بعد آبنائے باب المندب میں بحری آمدورفت کی سلامتی پہلے سے زیادہ یقینی ہو گئی ہے۔
یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب گزشتہ چند روز کے دوران سعودی عرب اور یمن کی مسلح افواج کے درمیان جوابی حملوں میں شدت آئی ہے، جبکہ یمن کی سرزمین پر یمنی مسلح افواج اور سعودی عرب سے وابستہ فورسز کے درمیان متعدد محاذوں، بالخصوص تعز کے محاذ پر، جھڑپیں جاری ہیں۔
دوسری جانب یمن میں رہائشی علاقوں اور صنعتی تنصیبات کو نشانہ بنائے جانے کے واقعات نے شہریوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کے ساتھ ساتھ بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والے ممکنہ نقصان اور پیداواری مراکز کی سرگرمیاں رکنے یا متاثر ہونے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے معاشی اثرات کے حوالے سے بھی تشویش بڑھا دی ہے۔
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