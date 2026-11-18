بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ انقلاب اسلامی کے رہبر معظم آیت اللہ امام سید مجتبیٰ حسینی خامنہ ای (حفظہ اللہ) نے حضرت آیت اللہ العظمیٰ حسین وحید خراسانی کی وفات پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے، اپنے پیغام میں انہیں حوزہ علمیہ میں فقہ و اصول کی تعلیم کا ایک اہم ترین ستون ایک قرار دیا۔
حضرت آیت اللہ امام سید مجتبیٰ خامنہ ای (حفظہ اللہ) کے پیغام کا متن درج ذیل ہے:
بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
حوزہ علمیہ کے بزرگ استاد حضرت آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی کی وفات کی خبر ملی۔ وہ بزرگوار حوزہ علمیہ میں فقہ و اصول کی تعلیم کے اہم ترین ستونوں میں شمار ہوتے تھے۔ حالیہ دہائیوں میں ان کے درس کی دو روزانہ مجالس، سب سے اہم درسی محافل میں شمار ہوتی تھیں۔ ان دروس میں خود ان کی تحقیقی صلاحیتوں کے علاوہ، حوزہ علمیہ نجف اشرف کے حالیہ دور کے چند ممتاز ترین علماء کی آراء کی طرف سنجیدہ، گہری اور حق شناسانہ توجہ دی جاتی تھی اور ان پر ان کے مکمل عبور و دسترس کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ چونکہ یہ پہلو، ہمیشہ استاد بزرگوار کے فصیح، منظم اور مضبوط بیان کے ساتھ، نمایاں رہتا تھا، چنانچہ وہ ہر درس کو طالبانِ علم و فضل کے لئے ایک فائدہ مند اور قیمتی گھڑی بنا دیتے تھے۔
آج، حوزہ علمیہ قم—نیز ملک بھر کے دیگر مدارس—میں موجود اساتذہ اور علماء کی ایک بڑی تعداد، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف خطوں سے تعلق رکھنے والی دینی شخصیات، اس بات کو اپنے علمی اعزازات میں شمار کرتی ہیں کہ انہیں اس عظیم شخصیت کے دروس میں شرکت کا شرف حاصل رہا ہے۔ یہ سب لوگ ان مقدس اور معصوم ہستیوں (معصومین صلوات اللہ و سلامہ علیہم اجمعین) کے ساتھ ان کی گہری اور مخلصانہ عقیدت کا ذکر انتہائی تحسین کے ساتھ کرتے ہیں، جو ان کے کلام اور کردار سے عیاں تھی۔
بلاشبہ، شریعت اور مذہب کی خدمت میں ان کی مسلسل اور پائیدار کوششوں کے باعث، امتِ مسلمہ اور حوزاتِ علمیہ پر ان کا بڑا حق ہے، ایسی خدمت جسے سب کو یاد رکھنا چاہئے اور جن کے لئے انہیں شکر گزار ہونا چاہئے۔
میں اس مصیبت پر ہمارے سرور (عَجَّلَ اللہُ تَعَالیٰ فَرَجَہُ الشَّرِیف) اور حوزات علمیہ اور تمام مؤمنین، بالخصوص ان کے معزز خاندان کو تعزیت پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ان بزرگوار کے لئے بلند درجات کی دعا کرتا ہوں۔
سیّد مجتبیٰ حسینی خامنہ ای
مورخہ 26 آبان 1405 ہجری شمسی
17 نومبر 2026ع
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ترجمہ: فرحت حسین مہدوی
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