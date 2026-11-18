اہلِ بیت(ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، پاکستان کی شیعہ علماء کونسل کے سربراہ حجۃ الاسلام والمسلمین سید ساجد علی نقوی نے 16 نومبر، عالمی یومِ رواداری کے موقع پر اپنے پیغام میں غزہ میں فلسطینی عوام پر جاری ظلم و تشدد کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایک طرف عالمی یومِ رواداری منایا جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب مظلوم فلسطینی عوام بدستور ظلم و ستم کا سامنا کر رہے ہیں، مشرقِ وسطیٰ کا امن و سکون خطرے سے دوچار ہے اور یورپی ممالک میں بھی ان جرائم کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ ایسے حالات میں یہ ایک سنجیدہ سوال ہے کہ عالمی یومِ رواداری منانے کا کیا مطلب ہے، جبکہ دنیا کی مظلوم قومیں اب بھی ناانصافی، تشدد اور عدم برداشت کا سامنا کر رہی ہیں؟
اس ممتاز پاکستانی عالمِ دین نے رواداری کو ایک انسانی ضرورت اور فطرت کی پکار قرار دیتے ہوئے کہا کہ تمام الہامی مذاہب نے رواداری، باہمی احترام اور بردباری پر زور دیا ہے، تاہم اسلام میں اس قدر کو خصوصی مقام حاصل ہے اور قرآن کریم نیز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں بھی اس پر بہت تاکید کی گئی ہے۔ رواداری سماجی زندگی کے بنیادی عناصر میں سے ہے، جو انسانی تعلقات میں توازن پیدا کرنے اور سکون و پُرامن بقائے باہمی کی فضا ہموار کرنے میں مدد دیتی ہے۔
انہوں نے اقوام متحدہ کی کارکردگی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ ادارہ انسانی حقوق کے تحفظ، جارحیت اور تسلط پسندی کے مقابلے، تہذیبوں کے درمیان کشیدگی میں کمی اور دنیا میں امن و رواداری کے فروغ کے مقصد سے قائم کیا گیا تھا، لیکن سات دہائیوں سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود یہ اپنے مقاصد کے حصول میں ناکام رہا ہے۔ فلسطین، کشمیر اور دنیا کے بہت سے دیگر علاقے اب بھی ظلم، ناانصافی اور عدم رواداری کا منظر پیش کر رہے ہیں۔
پاکستان کی شیعہ علماء کونسل کے سربراہ نے زور دیا کہ اقوام متحدہ کو ایک اہم بین الاقوامی ادارے کی حیثیت سے کسی ایک ملک، خطے یا مخصوص طاقت کے مفادات کی خدمت کرنے کے بجائے انسانی حقوق، مساوات، انصاف اور رواداری کے فروغ کے لیے زیادہ مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے بڑی طاقتوں کے طرزِ عمل نے اس ادارے کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا ہے اور اقوام متحدہ اب تک اپنے ڈھانچے اور کارکردگی میں اصلاحات کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔
انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کی ادائیگی میں رواداری کی ضرورت کی طرف بھی اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ حکمت اور بردباری اس فریضے کے بنیادی تقاضوں میں شامل ہیں۔ معاشرے میں کشیدگی، دباؤ اور انتہا پسندی کی فضا کا خاتمہ بھی صرف باہمی احترام، برداشت اور رواداری کو فروغ دینے سے ممکن ہے۔ ان اصولوں کی پابندی اعتدال، ترقی، سماجی استحکام اور پُرامن بقائے باہمی کی راہ ہموار کر سکتی ہے۔
حجۃ الاسلام سید ساجد علی نقوی نے آخر میں زور دیا کہ عالمی سطح پر امن و انصاف کے قیام اور سماجی استحکام کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ رواداری محض تقریبات، مناسبتوں اور بیانات تک محدود نہ رہے بلکہ ریاستوں اور بین الاقوامی اداروں کی پالیسیوں اور طرزِ عمل میں عملی طور پر بھی نظر آئے۔
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