اہلِ بیت(ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، شہداء کے اہلِ خانہ کی تیسری کانفرنس شیخ ابراہیم زکزاکی کی ابوجا میں واقع رہائش گاہ پر منعقد ہوئی، جس کی اختتامی تقریب سے تحریکِ اسلامی نائیجیریا کے رہنما نے خطاب کیا اور رہنمائی فراہم کی۔
شیخ زکزاکی نے اپنے خطاب کے آغاز میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے یومِ شہادت پر تعزیت پیش کی اور آپ کی مظلومیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ شہید کا جرم خدا پر ایمان رکھنے اور اس بات کا اعلان کرنے کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ اللہ اس کا پروردگار ہے۔
انہوں نے تحریکِ اسلامی کے خلاف نائیجیریا کے حکمرانوں کی جابرانہ پالیسیوں اور اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کا مقصد تحریک کو مکمل طور پر ختم کرنا اور اس کے ارکان کا کوئی نشان باقی نہ چھوڑنا ہے، لیکن ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔
تحریکِ اسلامی نائیجیریا کے رہنما نے بالخصوص محمدو بخاری کے دورِ حکومت میں زاریا کے سانحے سمیت ہونے والے قتلِ عام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ جرائم تحریکِ اسلامی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے حکمرانوں کے عزم کو ظاہر کرتے ہیں۔
انہوں نے دشمنوں کی جانب سے دھمکیوں اور قتلِ عام کے ذریعے خوف پھیلانے اور لوگوں کو پسپائی پر مجبور کرنے کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے واضح کیا کہ جو لوگ اس تحریک کے راستے میں خطرات اور قربانیوں کے لیے تیار نہیں، انہیں اس راستے پر قدم نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اس راہ پر چلنے کے لیے شعور، سوچ سمجھ کر انتخاب اور ثابت قدم رہنے کی آمادگی ضروری ہے۔
آیت اللہ زکزاکی نے اس بات پر زور دیا کہ تحریک کا بنیادی مقصد اسلامی تعلیمات کا نفاذ ہے۔ انہوں نے کہا: ’’ہم دینِ اسلام کی حکمرانی چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اس مقصد پر ثابت قدم رہیں گے۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ کامیابی صرف شہادت تک محدود نہیں، بلکہ ہر وہ شخص جو زندگی کے آخری لمحے تک اپنے حق موقف پر قائم رہے اور دباؤ کے سامنے تسلیم نہ ہو، کامیاب ہے۔
اپنے خطاب کے آخری حصے میں انہوں نے شہداء کے اہلِ خانہ کو اپنے شہید والدین کے راستے اور مقاصد کو جاری رکھنے کی دعوت دی اور کہا کہ اس راستے سے وابستگی شہداء کی قربانیوں کو خراجِ تحسین پیش کرنے کا سب سے شایانِ شان عمل ہے اور اس سے انہیں سربلندی حاصل ہوگی۔
تحریکِ اسلامی نائیجیریا کے رہنما نے شہداء اور جانبازوں کے اہلِ خانہ کے کردار کا ذکر کرتے ہوئے، بالخصوص تخلیق، جدت اور سائنسی ترقی کے شعبوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کی پیش رفت میں ان کے کردار کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ تحریکِ اسلامی نائیجیریا کے شہداء کے اہلِ خانہ بھی استقامت اور عزم و وابستگی کا جذبہ برقرار رکھتے ہوئے تحریک کے مقاصد اور سرگرمیوں کو آگے بڑھانے میں مؤثر کردار ادا کریں گے۔
یہ کانفرنس شہداء کے مقام و مرتبے کو خراجِ عقیدت پیش کرنے اور ان کے اہلِ خانہ میں استقامت کے جذبے کو مضبوط بنانے کے لیے منعقد کی گئی۔
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