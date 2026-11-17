اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، اس بیان پر دستخط کرنے والے صحافیوں نے بحرین میں سیاسی بنیادوں پر گرفتاریوں، جبری ملک بدری، شناختی دستاویزات کی منسوخی اور سیکڑوں علمائے دین اور شہریوں کو سزائے موت سنانے اور قید کرنے کے اقدامات کو ایک سوچا سمجھا اور ناقابلِ قبول عمل قرار دیا۔
انہوں نے انسانی، اخلاقی اور سیاسی بنیادوں پر ان اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ طرزِ عمل شہریوں کے حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے اور خطے کے پہلے سے مشکل حالات کو مزید پیچیدہ بنا سکتا ہے۔ دستخط کنندگان کے مطابق، اس کا حتمی فائدہ خطے کے دشمنوں کو پہنچے گا۔
علاقائی ممالک میں یکجہتی کی ضرورت پر زور
50 سے زائد نامور صحافتی شخصیات کے دستخطوں سے جاری ہونے والے اس بیان کے دوسرے حصے میں خطے کی صورتِ حال اور فلسطین، ایران، لبنان اور دیگر علاقائی ممالک پر امریکہ اور صیہونی ریاست کے حملوں کا ذکر کیا گیا ہے۔
بیان پر دستخط کرنے والوں نے کہا کہ یہ حملے خطے کے ممالک کی سلامتی اور استحکام کو نشانہ بنا رہے ہیں اور صیہونی منصوبوں کے تحت خطے کا نقشہ تبدیل کرنے کے مقصد سے کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ان خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے کوششوں میں ہم آہنگی اور اتحاد کی ضرورت پر زور دیا۔
بیان میں موجودہ خطرات کا مقابلہ کرنے اور جاری بحرانوں کو مزید شدت اختیار کرنے سے روکنے کے لیے علاقائی ممالک کے درمیان اتحاد اور تعاون کو مضبوط بنانے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔
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