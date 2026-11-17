اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، عراق کی قومی حکمت تحریک کے سربراہ سید عمار حکیم نے آیت اللہ العظمیٰ شیخ حسین وحید خراسانی (قدس سرہ الشریف) کے انتقال پر اپنے تعزیتی پیغام میں گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے عالم اسلام، مراجع عظام اور حوزہ ہائے علمیہ سے تعزیت کی ہے۔
عمار حکیم نے کہا کہ میں گہرے رنج و غم کے ساتھ عظیم دینی مرجع حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ وحید خراسانی کے انتقال پر پوری امت مسلمہ، مراجع عظام اور حوزہ ہائے علمیہ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔
انہوں نے مزید کہا کہ آیت اللہ وحید خراسانی نے اپنی بابرکت زندگی علم، فقاہت اور تدریس کے میدان میں گزاری اور اپنی تمام تر صلاحیتیں علومِ اہل بیت علیہم السلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیں۔ اس عظیم مرجع نے اپنی علمی، فقہی اور تربیتی کوششوں کے ذریعے حوزہ علمیہ کے لیے ایک مضبوط علمی و فکری ورثہ چھوڑا اور علمی تحریک کو آگے بڑھانے اور دینی مرجعیت کے مقام کو مستحکم کرنے میں قابل قدر کردار ادا کیا۔
عراق کی قومی حکمت تحریک کے سربراہ نے کہا کہ اس ممتاز علمی شخصیت کا انتقال دینی اداروں اور علمی حلقوں کے لیے ایک بڑا نقصان ہے۔ یہ سانحہ ایک بار پھر دین کی حفاظت، اس کی تعلیمات کے تحفظ اور دینی علوم کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرنے میں علما کے بلند مقام اور اہم کردار کی یاد دلاتا ہے۔
انہوں نے اس موقع پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث بھی نقل کی:
’’جب کوئی عالم دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اسلام میں ایسا شگاف پڑ جاتا ہے جسے قیامت تک کوئی چیز پُر نہیں کر سکتی۔‘‘
عمار حکیم نے مزید کہا کہ مرحوم کی بھرپور علمی خدمات اور اپنے شاگردوں، عقیدت مندوں اور تمام اہل ایمان کے دلوں پر ان کے گہرے اثرات کو یاد کرتے ہوئے، میں مراجع عظام، علمائے کرام، حوزہ ہائے علمیہ، ان کے معزز خاندان، شاگردوں اور عقیدت مندوں کی خدمت میں دلی تعزیت اور ہمدردی پیش کرتا ہوں۔
انہوں نے اپنے پیغام کے اختتام پر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنی وسیع رحمت و رضوان میں جگہ عطا فرمائے، انہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پاکیزہ اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ محشور فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور دین، علم اور مذہب کی خدمت میں ان کی کوششوں کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ نیز تمام سوگواروں کو صبر و استقامت عطا کرے۔
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