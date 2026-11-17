اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، بحرین کی جو جیل میں قید افراد نے ایک بیان جاری کرکے ملک کے متعدد علمائے دین اور ممتاز مذہبی شخصیات کے خلاف صادر کیے گئے فیصلوں کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے ان اقدامات کو اسلام اور حقیقی دینی شناخت کے خلاف منظم جنگ قرار دیا ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے:
آل خلیفہ حکومت نے اشتعال انگیز اقدام کرتے ہوئے ہمارے متعدد ممتاز علمائے دین اور معزز مذہبی شخصیات کے خلاف ظالمانہ اور سخت سزائیں سنائی ہیں۔ یہ اقدام اسلام اور حقیقی دینی شناخت کے خلاف حکومت کی منظم جنگ کی حقیقت کو آشکار کرتا ہے۔
ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ حکومت کو اس انتقامی اقدام سے سوائے واضح نقصان کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ ہماری باوقار اور ایثار کرنے والی قوم کبھی اپنے دین سے دستبردار نہیں ہوگی اور نہ ہی اپنے علما کو تنہا چھوڑے گی۔
یہ مؤقف اللہ تعالیٰ اور آنے والی نسلوں کے سامنے ہماری عظیم دینی اور تاریخی ذمہ داری کا تقاضا ہے۔ آنے والی نسلیں امت کے مقدسات اور اس کی دینی شخصیات کے تحفظ میں کوتاہی کو کبھی معاف نہیں کریں گی۔
اپنے ملک کی تاریخ کے اس فیصلہ کن مرحلے پر ہم واضح کرتے ہیں کہ موجودہ حالات کے سامنے خاموشی اور سر تسلیم خم کرنا ہماری شناخت اور وجود کے خاتمے کے مترادف ہے۔ مزاحمت اور مخالفت کا راستہ، جس کی دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر عائد ہوتی ہے، اپنے حقوق کے حصول کے لیے درست ترین انتخاب اور مؤثر ترین راستہ ہے۔
جیسا کہ ہمارے فقیہ اور رہنما نے بھی اس بات پر زور دیا ہے:
’’یہ ناممکن ہے کہ ہماری مؤمن قوم عوام کو غلام بنانے اور انہیں جہالت میں دھکیلنے کی پالیسی کے خلاف مزاحمت نہ کرے، خواہ مشکلات کتنی ہی بڑھ جائیں۔‘‘
بیان کے اختتام پر قیدیوں نے بحرینی قوم کے شعور اور ثابت قدمی پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ فتح و نصرت اسلام کا مقدر ہوگی اور اس کے دشمنوں کو یقیناً عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔
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