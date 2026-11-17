اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ایران کے سربراہانِ حوزہ ہائے علمیہ آیت اللہ علیرضا اعرافی نے آیت اللہ العظمیٰ حاج شیخ حسین وحید خراسانی (رح) کے انتقال پر اپنے تعزیتی پیغام میں حضرت امام زمانہ (عج)، مراجع عظام تقلید، رہبر معظم، حوزہ ہائے علمیہ، علمائے کرام، ایرانی قوم، قم کے عوام، دنیا بھر کے مسلمانوں، پیروانِ اہل بیت (ع)، ایران اور دنیا بھر میں مرجعیت سے وابستہ افراد، علمی و حوزوی اداروں اور بالخصوص مرحوم کے فرزندان اور اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔
انہوں نے اس موقع پر اعلان کیا کہ مرجعیت کی تعظیم اور تشییع، تدفین اور مجالسِ سوگ میں شرکت کے لیے آج سے ہفتے کے اختتام تک حوزہ ہائے علمیہ میں تدریسی سرگرمیاں معطل رہیں گی۔
آیت اللہ اعرافی نے اپنے پیغام میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث نقل کی:
’’جب کوئی صاحبِ ایمان فقیہ وفات پاتا ہے تو اسلام میں ایسا شگاف پڑ جاتا ہے جسے کوئی چیز پُر نہیں کر سکتی۔‘‘
انہوں نے کہا کہ اس عظیم فقیہ اور بلند پایہ مرجع تقلید نے اپنی زندگی کا تقریباً ایک صدی پر محیط بابرکت عرصہ تعلیم و تعلم، تدریس، تحقیق، بے شمار شاگردوں کی تربیت، علمی آثار اور نظریات کی تخلیق، نیز عوام اور اہل علم کی رہنمائی و ہدایت میں گزارا۔ ان کی علمی خدمات سے حوزہ علمیہ قم اور دیگر دینی مدارس کی ترقی اور فقہ، اصول، تفسیر، تاریخ اور اسلامی علوم میں تحقیقی کام کو فروغ ملا۔
آیت اللہ اعرافی نے مزید کہا کہ اس محقق فقیہ نے نجف اشرف کے قدیم علمی حوزے کا زمانہ دیکھا اور وہاں کے نامور علما سے فیض حاصل کیا۔ اس کے بعد مشہد مقدس کے حوزہ علمیہ میں تدریس و تعلیم کے فرائض انجام دیے اور پھر قم کے قدیم اور سربلند حوزہ علمیہ میں مستقل سکونت اختیار کی۔
انہوں نے کہا کہ آیت اللہ وحید خراسانی نے اپنی گہری بصیرت، وسیع تحقیقات، مؤثر اور دلنشین اندازِ بیان اور بھرپور تدریسی سرگرمیوں کے ذریعے فقہ، اصول اور تفسیر کے علمی میدانوں کو وسعت دی، بے شمار شاگردوں کی تربیت کی اور علومِ اسلامی کے لیے نئے افق کھولے۔
آیت اللہ اعرافی نے مرحوم کی علمی عظمت کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے لکھا کہ وہ فقاہت کا ایک تناور درخت تھے، جو اپنے علمی دروس، تحقیقی نشستوں، فقہی مباحث، دقیق تحقیقات، کلامی اور تاریخی نکات سمیت دیگر علمی موضوعات پر گفتگو کے دوران سورج کی طرح چمکتے تھے۔ اسی طرح مجالسِ حسینی میں خطابت، لوگوں کی رہنمائی اور ایران سمیت دیگر ممالک میں دینی و مذہبی تعلیمات کے فروغ کے حوالے سے بھی انہوں نے گراں قدر خدمات انجام دیں۔
انہوں نے کہا کہ آیت اللہ وحید خراسانی اسلام عزیز، ولایتِ الٰہی و نبوی اور حضرت علی علیہ السلام و حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بلند مقام و مرتبے کے مدافع تھے۔ ایرانی قوم کی جدوجہد اور امام خمینی (رح) کی قیادت میں برپا ہونے والے اسلامی انقلاب کے دور میں بھی وہ انقلاب کے ساتھ کھڑے رہے۔ اسی طرح رہبر شہید امام خامنہ ای (رضوان اللہ تعالیٰ علیہ) کے دور میں بھی وہ اسلامی انقلاب کے حامی، ایرانی قوم اور حوزہ ہائے علمیہ کے خیرخواہ، رہنما اور مشیر رہے۔
آیت اللہ اعرافی کے مطابق، حوزہ ہائے علمیہ اور معاشرے کی علمی و اخلاقی ترقی کے لیے آیت اللہ وحید خراسانی کی حمایت، باصلاحیت اور ممتاز طلبہ و علما کی تربیت اور تخصصی مراکز و شعبوں کے قیام میں ان کی دلچسپی قابلِ ستائش ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ان تمام علمی خدمات کے ساتھ مرحوم کی روحانیت، پاکیزگی، حسنِ اخلاق، زہد و تقویٰ، سادہ زندگی، حوزہ علمیہ کی مستند علمی و اخلاقی روایات سے وابستگی اور حضرت ولی عصر امام زمانہ (عج) سے والہانہ عقیدت ایسی خصوصیات ہیں جو حوزہ ہائے علمیہ، جامعات، طلبہ، نوجوانوں اور اساتذہ کے لیے ہمیشہ مشعلِ راہ رہیں گی۔
آیت اللہ اعرافی نے کہا کہ آج فقاہت کا یہ عظیم ستون دارِ فانی سے رخصت ہو کر عالمِ ملکوت کی جانب پرواز کر گیا ہے اور حوزہ ہائے علمیہ، ان کے شاگردوں اور عقیدت مندوں کو سوگوار چھوڑ گیا ہے۔ اب حوزہ ہائے علمیہ، نوجوان طلبہ اور اساتذہ کے سامنے ان کا قیمتی علمی ورثہ موجود ہے اور ہم سب اس عہد کے پابند ہیں کہ پاکیزگی، فقاہت، مرجعیت، اسلام، مکتبِ اہل بیت، اسلامی انقلاب اور عظیم شہدا کے راستے کو جاری رکھیں گے۔
انہوں نے اپنے پیغام کے اختتام پر آیت اللہ وحید خراسانی کی پاک روح کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ حوزہ ہائے علمیہ اور ایران سمیت دنیا بھر کے مسلمان ان کی علمی و دینی خدمات اور مکتبِ اہل بیت کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے اور ان کے تمام تعزیتی و سوگوارانہ اجتماعات میں بھرپور شرکت کریں گے۔
انہوں نے اپنے پیغام کا اختتام ان الفاظ پر کیا:
’’وہ سعادت کے ساتھ زندگی گزارے اور سعادت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے۔‘‘
آیت اللہ علیرضا اعرافی
سربراہ حوزہ ہائے علمیہ ایران
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