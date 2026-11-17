اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، باب المندب کے جنوبی علاقے میں سعودی حمایت یافتہ جنگجوؤں کی اپنے ٹھکانوں سے بڑے پیمانے پر فرار اور عدن کی جانب پسپائی کے بعد، جبکہ سعودی عرب نے فرار ہونے والے اپنے متعدد جنگجوؤں کو فضائی حملوں کا نشانہ بنایا، یمنی ذرائع نے تازہ میدانی رپورٹس میں بتایا ہے کہ صنعا کی فورسز نے باب المندب اور خلیجِ عدن کے وسیع ساحلی علاقوں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے اور امریکی ساختہ اسلحے اور بکتر بند گاڑیوں کا بڑا ذخیرہ بھی ان کے قبضے میں آگیا ہے۔
یمنی فورسز کی یہ پیش قدمی ایسے حالات میں ہوئی ہے جب فوجی اور سیاسی تبدیلیوں کے ایک سلسلے نے ریاض کو جنوبی یمن میں اپنی کمان اور اتحادیوں کی ازسرِنو تنظیم پر مجبور کردیا ہے۔
اسی دوران صنعا کی فورسز نے بحیرۂ عرب اور خلیجِ عدن کے سامنے واقع ساحلی علاقوں میں اپنی تعیناتی مکمل کرلی ہے۔ یہ علاقے باب المندب کے جنوب سے عدن صوبے کے رأس عمران تک پھیلے ہوئے ہیں۔
لحج کے مغربی علاقے المضاربہ کے محاذ سے ملنے والی میدانی اطلاعات کے مطابق، صنعا کی فورسز اب ذوباب، الحریقیہ، ساقیہ، رأس العارہ اور اس کی بندرگاہ، نیز خور عمیرہ کے علاقوں میں تعینات ہیں اور تقریباً 100 کلومیٹر کے علاقے میں بغیر کسی لڑائی کے داخل ہوچکی ہیں۔
رپورٹ کے مطابق، یمنی فورسز نے خلیجِ عدن میں بین الاقوامی بحری راستوں کے ساتھ مقامی اور علاقائی پانیوں میں متعدد بحری گشت بھی کیے ہیں۔
اس حوالے سے صنعا کے باخبر فوجی ذرائع نے لبنانی اخبار الاخبار کو بتایا کہ صنعا کی فورسز نے لڑائی کے دوران درجنوں جدید امریکی فوجی گاڑیاں قبضے میں لی ہیں، خصوصاً المضاربہ، رأس العارہ اور خور عمیرہ کے علاقے میں واقع خراز کیمپ سے۔
اس سے قبل صنعا کی فورسز نے سعودی حمایت یافتہ گروہوں کے ٹھکانوں سے ملنے والے گولہ بارود کے ڈبوں کی تصاویر بھی جاری کی تھیں، جن پر امریکی ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی (USAID) کا لوگو موجود تھا اور بتایا گیا تھا کہ یہ گولہ بارود اسی ادارے نے فراہم کیا تھا۔
اسی سلسلے میں انصاراللہ کی سیاسی کونسل کے رکن حزام الاسد نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں زور دیا کہ صنعا کی فورسز نے ذوباب میں بڑی مقدار میں امریکی اسلحہ قبضے میں لیا ہے۔ ان کے مطابق، اب سعودی خزانے سے ان جنگجوؤں پر دسیوں ارب ڈالر خرچ کیے جانے کے بعد یمنی فورسز کے پاس امریکی ساختہ اسلحے اور سازوسامان کا ایک جدید اور وسیع ذخیرہ موجود ہے، خصوصاً بکتر بند گاڑیوں اور توپ خانے کے شعبے میں۔
دوسری جانب مبصرین کا اندازہ ہے کہ سعودی عرب نے ذوباب اور باب المندب کے صحرائی علاقوں میں 1990 کی خلیجی جنگ کے دوران کویت سے پسپائی اختیار کرتے ہوئے عراق کے مقابلے میں کہیں زیادہ گاڑیاں، بکتر بند نفربر اور فوجی سازوسامان کھویا ہے۔
اس حوالے سے جنوبی یمن کے ذرائع نے بتایا کہ فرار ہونے والے جنگجو تقریباً 100 ٹرک چھوڑ گئے، جن پر جدید بکتر بند گاڑیاں لدی ہوئی تھیں۔ ان کے علاوہ 200 سے زائد امریکی فوجی گاڑیاں بھی پیچھے رہ گئیں، جن میں Oshkosh MATV، Navistar MaxxPro، BAE Caiman بکتر بند نفربر اور M1151 ہموی شامل ہیں۔ اس کے ساتھ جدید ”ہیل کینن“ توپوں کی بڑی تعداد بھی چھوڑ دی گئی۔
اس سلسلے میں لحج کے مغربی محاذ پر امریکی بکتر بند گاڑیوں کے صنعا کی فورسز کے کنٹرول میں دکھائی دینے اور درجنوں دیگر گاڑیوں کے جلنے کے مناظر نے یمن میں امریکی ناظم الامور نیل ہوپ کو برہم کردیا۔ انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی جس میں غصے کا اظہار کرتے ہوئے یمنی فورسز کو تنقید کا نشانہ بنایا اور انہیں ”دہشت گرد“ قرار دیا۔
رپورٹ کے مطابق، اس صورتِ حال سے ظاہر ہوتا ہے کہ باب المندب میں سعودی عرب کے ساتھ امریکہ کو بھی بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔
دوسری جانب باب المندب میں شکست کے بعد سعودی فرمانروا سلمان بن عبدالعزیز کے حکم پر یمن میں جارح اتحاد کی مشترکہ فورسز کے کمانڈر فہد السلمان کو برطرف کرکے ان کی جگہ سعودی فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف فیاض بن حامد الرویلی کو تعینات کیے جانے کے ساتھ، جنوبی ذرائع نے عدن سے متعدد سعودی افسران کی واپسی کی اطلاع دی ہے۔
دستیاب رپورٹس کے مطابق، سعودی عرب نے عدن میں چوتھے فوجی علاقے کی قیادت، وطن کی ڈھال فورسز اور معاون و تقویتی فورسز سمیت باب المندب کے محاذ سے پسپا ہونے والے گروہوں کے کمانڈر عبدالرحمن المحرمی کو بھی ریاض طلب کرلیا ہے۔ عبدالرحمن المحرمی کو ”جائنٹس بریگیڈز“ کے نام سے معروف جنگجو گروہوں کا کمانڈر بتایا جاتا ہے۔
باخبر ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ ان میں سے بعض افسران گرفتاری کے خوف سے ریاض جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
اسی تناظر میں سعودی کارکنوں نے عدن میں قائم نام نہاد صدارتی کونسل اور اس کے ماتحت حکومت کی تنظیمِ نو کے لیے ایک اقدام کی اطلاع دی ہے۔
سعودی ڈیجیٹل میڈیا کمیٹی کے رکن محمد الدویش نے بعض ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ اتوار سے جنوبی یمن میں ایک نئے ادارے کی تشکیل کے لیے سرگرمیاں شروع ہوچکی ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ ان انتظامات میں موجودہ صدارتی اور حکومتی ڈھانچوں کو تحلیل کرکے سعودی عرب کی براہِ راست نگرانی میں ایک فوجی کونسل قائم کرنا شامل ہے۔ اس وقت کوششیں اگلے مرحلے کی قیادت کے لیے کسی فوجی شخصیت کے انتخاب پر مرکوز ہیں۔
الدویش کے مطابق، ان انتظامات میں سعودی عرب کے وفادار تمام یمنی دھڑوں کو ایک مشترکہ آپریشن روم کے تحت متحد کرنا بھی شامل ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ موجودہ ڈھانچہ ختم کردیا جائے گا۔
اسی دوران صنعا کی فورسز نے سعودی سرزمین کے اندر اپنے حملے دوبارہ شروع کردیے اور آرامکو کی تنصیبات، شاہ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور ریاض کے شاہ عبداللہ مالیاتی مرکز کو نشانہ بنایا۔
جارح اتحاد کے ترجمان ترکی المالکی نے تصدیق کی ہے کہ سعودی عرب کے متعدد علاقوں، خصوصاً ریاض اور مشرقی صوبے کو نئے حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔
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