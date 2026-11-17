اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، بحرین میں شیعہ تحریک کے رہنماؤں میں سے ایک آیت اللہ شیخ عیسی قاسم نے اپنے اور ملک کے درجنوں شیعہ علمائے کرام کے خلاف بڑے پیمانے پر عمر قید کی سزاؤں کے اعلان پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ علمائے کرام کو قید کرنے سے بحرینی عوام کا عزم کمزور نہیں ہوگا، بلکہ آزادی، عزت و وقار اور اپنے قانونی حقوق کے حصول کے لیے ان کا حوصلہ مزید مضبوط ہوگا۔
بحرین کی ہائی کریمنل کورٹ نے پیر 25 آبان 1405 کو ایک متنازع فیصلے میں 64 افراد، جن میں 57 شیعہ علمائے دین شامل ہیں، کو عمر قید جبکہ مزید پانچ افراد کو 15 سال قید کی سزا سنائی۔ شیخ عیسی قاسم، جو 2018 سے ایران میں مقیم ہیں، کو بھی غیر حاضری میں عمر قید کی سزا دی گئی ہے۔
بحرینی حکام کا دعویٰ ہے کہ سزا پانے والے افراد نے سپاہِ پاسداران سے وابستہ ایک گروہ کی تشکیل اور حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش میں کردار ادا کیا تھا۔ دوسری جانب انسانی حقوق کی تنظیموں نے عدالتی کارروائی کی شفافیت پر سوالات اٹھاتے ہوئے تشدد، جبری اعترافات اور ملزمان کو مقدمے کے شواہد تک محدود رسائی دیے جانے کی اطلاعات پر تشویش ظاہر کی ہے۔
شیخ عیسی قاسم نے ان سزاؤں پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا:
”علمائے کرام کی قید، اسلام، آزادی، عزت و وقار اور مکمل حقوق کے حصول کی جدوجہد کو مزید متحرک کرے گی۔ بحرین اور اس کے باایمان عوام ایسی حکومت نہیں چاہتے جو طاقت کے بل پر قائم ہو اور جس کا مقصد ملک اور اس کے عوام کو ذلت سے دوچار کرنا ہو۔
انہوں نے مزید کہا:
بحرین کے عوام اپنے حقوق کے حصول کی کوشش جاری رکھیں گے۔ ہم اسلام، آزادی اور اپنی عزت و سربلندی سے دست بردار نہیں ہوں گے۔ حکومت چاہتی ہے کہ بحرین کے آزادی پسندوں، علمائے کرام اور دینی علوم کے طلبہ کو قید کرکے عزت، وقار اور آزادی کی آواز کو دفن کردیا جائے۔
بحرین میں شیعہ تحریک کے رہنما نے مزید کہا:
یہ ناممکن ہے کہ بحرین کے باایمان عوام تمام مشکلات کے باوجود غلامی اور حاشیے پر دھکیلنے کی پالیسی کا مقابلہ نہ کریں، اپنے حقوق غصب کیے جانے پر خاموش رہیں، ان کے مطالبے سے دست بردار ہوجائیں یا اپنے حقوق سے کم کسی چیز پر راضی ہوجائیں۔
شیخ عیسی قاسم نے تمام تر مشکلات کے باوجود اپنے حقوق کے حصول کے لیے بحرینی عوام کے عزم پر زور دیتے ہوئے کہا:
”ہماری زندگی اسلام، آزادی اور عزت و وقار سے جڑی ہوئی ہے اور ہم ان میں سے کسی معاملے میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ تصادم کے ادوار میں کامیابی ان لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کو جو اس کے بندوں پر ظلم کرتے اور اس کی مخلوق میں فساد پھیلاتے ہیں۔
اس معاملے پر تازہ ردعمل میں بحرین کی جمعیت الوفاق نے بھی ایک بیان جاری کرکے شیخ عیسی قاسم اور ملک کے دیگر علمائے کرام کے خلاف عمر قید کی سزاؤں کی مذمت کی اور انہیں ”اجتماعی سزا“ قرار دیا۔ جمعیت نے خبردار کیا کہ مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کے خلاف سکیورٹی کارروائیوں میں شدت بحرین کی حکومت کے بحرانِ جواز کو مزید گہرا کردے گی۔
اسی طرح بحرین کے ادارے برائے حقوق و جمہوریت (BIRD) نے ایک رپورٹ میں بتایا کہ اس مقدمے میں سزا پانے والے 69 افراد میں سے 60 شیعہ علمائے دین ہیں اور 13 افراد کے خلاف غیر حاضری میں مقدمہ چلایا گیا۔ اس ادارے نے تشدد اور جبری اعترافات کے الزامات کا حوالہ دیتے ہوئے ملزمان کے حقوق کی خلاف ورزیوں اور عدالتی کارروائی میں موجود خامیوں پر سنجیدہ توجہ دینے کا مطالبہ کیا۔
یہ سزائیں، جنہیں حالیہ برسوں میں بحرین کے شیعہ علمائے کرام کے خلاف وسیع ترین عدالتی کارروائیوں میں شمار کیا جا رہا ہے، ملک میں مذہبی اور سیاسی کشیدگی میں اضافے کے خدشات کو مزید بڑھا رہی ہیں۔
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