اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق شیخ عبداللہ صالح نے کہا کہ آل خلیفہ حکومت کو بڑی تعداد میں علمائے دین اور معروف شخصیات کے خلاف مقدمات چلانے کا حوصلہ بعض بڑی طاقتوں کے ساتھ مفادات کے گٹھ جوڑ، سکیورٹی اور اسٹریٹجک اتحادوں اور بین الاقوامی سیاسی پشت پناہی سے ملتا ہے، جو اسے سنجیدہ احتساب سے محفوظ رکھتی ہے۔
شیخ عبداللہ صالح نے مزید کہا کہ علمائے کرام کے خلاف مقدمات محض عدالتی کارروائی یا یک رخی اقدام نہیں، بلکہ مذہبی آزادیوں کو سلب کرنے اور ممتاز دینی شخصیات کو ان کے مؤقف اور سماجی و قومی کردار کی وجہ سے نشانہ بنانے کے دائرے میں آتے ہیں۔ یہ آزادیِ عقیدہ و اظہار اور منصفانہ عدالتی کارروائی کی قانونی ضمانتوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔
ان کے مطابق، مؤثر بین الاقوامی احتساب کا فقدان اور دوہرے معیارات حکمرانوں کو اس طرح کے اقدامات میں مزید شدت اختیار کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ علمائے کرام کو ان کی مذہبی شناخت یا مؤقف کی بنیاد پر مقدمات کا سامنا کرانا کسی صورت قابلِ جواز نہیں۔ ان خلاف ورزیوں پر عالمی خاموشی انہیں قانونی جواز نہیں بخشتی اور نہ ہی ان کے مرتکب افراد کو جواب دہی سے مستثنیٰ کرتی ہے۔
جمعیتِ عمل اسلامی بحرین کے نائب سیکرٹری جنرل نے بحرین میں امریکی فوجی اڈے کے کردار کے بارے میں کہا کہ بحرین میں امریکی اڈے کی موجودگی اور اس کی فوجی و اسٹریٹجک اہمیت، بحرین میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے امریکہ کی سیاسی اور اخلاقی ذمہ داری پر کئی سوالات اٹھاتی ہے، خصوصاً اس لیے کہ واشنگٹن کے بحرین کی حکومت کے ساتھ انتہائی قریبی تعلقات ہیں۔
انہوں نے کہا کہ یہ افسوس ناک ہے کہ فوجی اور سکیورٹی مفادات کو بحرینی عوام کے حقوق کے تحفظ پر ترجیح دی جا رہی ہے اور امریکہ اپنا اثر و رسوخ علمائے کرام کے خلاف مقدمات روکنے اور مذہبی و سیاسی آزادیوں کو سلب کرنے کے لیے حقیقی دباؤ میں تبدیل نہیں کر رہا۔
صالح نے واضح کیا کہ امریکی فوجی اڈہ محض ایک فوجی تنصیب نہیں، بلکہ واشنگٹن اور منامہ کے درمیان اسٹریٹجک اور سکیورٹی شراکت داری کے نظام کا حصہ ہے۔ امریکی رپورٹس میں دونوں فریقوں کے درمیان فوجی، اسلحے اور تربیتی تعاون کی تفصیلات بھی دستاویزی شکل میں موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امریکی اڈے کی جانب سے سرکوبی کی کارروائیوں میں براہِ راست شرکت ثابت ہوچکی ہے، تاہم اس صورتِ حال سے واشنگٹن پر واضح سیاسی اور اخلاقی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔
بحرینی عوام کے لیے سرکوبی اور علمائے کرام کے خلاف مقدمات کا مقابلہ کرنے کے راستوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ عوام کے لیے ضروری ہے کہ وہ منظم جدوجہد جاری رکھیں، قومی اتحاد مضبوط بنائیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے شواہد محفوظ کریں، قانونی، ذرائع ابلاغ اور بین الاقوامی سطح پر سرگرمیاں جاری رکھیں اور اپنی دینی و اعتقادی شناخت اور اس پر عمل کرنے کی آزادی کا تحفظ کریں۔ ظلم کا مقابلہ استقامت، شعور اور اتحاد کے ذریعے ممکن ہے۔
شیخ عبداللہ صالح نے بحرینی اپوزیشن کی جانب سے کی جانے والی بین الاقوامی قانونی کوششوں کے بارے میں کہا کہ گرفتار علمائے کرام کے مقدمے کے حوالے سے بین الاقوامی سطح پر قانونی اور انسانی حقوق کی کارروائیاں جاری ہیں، جن کی رہنمائی بحرینی اور بین الاقوامی قانونی ادارے کر رہے ہیں۔ ان اقدامات میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل اور اس کی کمیٹیوں کو رپورٹس اور یادداشتیں پیش کرنا، نیز مذہبی آزادی، تشدد اور عدلیہ کی خودمختاری سے متعلق خصوصی نمائندوں سے خط و کتابت شامل ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اگست 2026 میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیٹی کو ایسی رپورٹس پیش کی گئیں جن میں براہِ راست علمائے کرام کی گرفتاریوں، ان کے خلاف مقدمات اور مذہبی شعائر و اداروں پر حملوں کا معاملہ اٹھایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ 20 بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی ان مقدمات اور ان سے وابستہ خلاف ورزیوں کے بارے میں مشترکہ بیان جاری کیا۔
ان کوششوں کی کامیابی کے امکانات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کا انحصار سرگرمیوں کے تسلسل، قانونی کوششوں میں ہم آہنگی، شواہد اور مستند گواہیوں کی فراہمی اور انہیں مکمل قانونی مقدمات کی شکل دینے پر ہے۔ ہمیں فوری نتائج کی امید نہیں باندھنی چاہیے، کیونکہ اقوام متحدہ کے طریقۂ کار میں ہمیشہ براہِ راست پابند کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔
صالح نے کہا کہ عمر قید کی سزاؤں کے اعلان کے بعد اس معاملے کو بین الاقوامی سطح پر اٹھانے اور اس کی قانونی پیروی کرنے کی اہمیت دوچند ہوگئی ہے۔ ہمارا مؤقف ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کے مرحلے سے آگے بڑھ کر مطالبات اور جواب دہی کے مرحلے میں داخل ہونا چاہیے، تاکہ علمائے کرام کی رہائی یقینی بنائی جاسکے، ان کے حقوق بحال ہوں اور کسی مخصوص مذہب کی پیروی یا دینی امور کی انجام دہی کو جرم قرار دینے کا راستہ روکا جاسکے۔
شیخ عبداللہ صالح نے علمائے کرام کے خلاف سزاؤں کے اعلان کے وقت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ علمائے کرام کے مقدمات اور ان کے خلاف سزاؤں کا علاقائی جنگ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ کشیدگی میں اضافے کے ساتھ بیک وقت سامنے آنا، اس بارے میں سنگین سوالات پیدا کرتا ہے کہ آیا بحرین کی حکومت علاقائی صورتِ حال سے فائدہ اٹھا کر ملک کے اندر اپنے مخالفین سے حساب چکا رہی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ان خدشات کو اس بات سے تقویت ملتی ہے کہ عدالت نے استغاثہ کی درخواست پر فیصلے کے اعلان کی تاریخ 22 نومبر سے تبدیل کرکے 16 نومبر 2026 کردی اور اس بارے میں دفاعی ٹیم کو صرف چند گھنٹے پہلے اطلاع دی گئی۔
صالح نے زور دے کر کہا کہ ہمارے نزدیک ایران کے بارے میں سیاسی مؤقف کو بحرینی شہریوں کے دینی اور قومی حقوق کے ساتھ خلط ملط کرنا انتہائی خطرناک ہے؛ گویا مذہبی اختلاف یا دینی و فکری وابستگی کو جرم بنا دیا گیا ہو۔ بحرین کے عوام علاقائی تنازعات کے ذمہ دار نہیں اور ان کے علمائے کرام علاقائی محاذ آرائیوں میں استعمال ہونے والے مہرے نہیں ہیں۔ کسی جنگ کو پوری قوم کو سزا دینے یا اس کی دینی شخصیات سے انتقام لینے کا بہانہ بنانا جائز نہیں۔
جمعیتِ عمل اسلامی بحرین کے نائب سیکرٹری جنرل نے عوام اور سیاسی مخالفین کی سرخ لکیروں کے بارے میں کہا کہ بحرینی عوام اور سیاسی مخالفین کی سرخ لکیریں قومی، دینی اور قانونی اصولوں پر مشتمل ہیں، جن سے دست بردار ہونا یا ان پر سمجھوتہ کرنا ممکن نہیں۔ ان میں بحرینی انسان کی عزت و کرامت، مساوی شہری حقوق، فرقہ وارانہ امتیاز کا خاتمہ، دینی و مذہبی شناخت کا تحفظ، مذہبی شعائر کی ادائیگی کی آزادی، اور علمائے کرام کے خلاف مقدمات یا ان کے مؤقف کی بنیاد پر دینی شخصیات کو نشانہ بنانے کی مخالفت سرفہرست ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ آزادیِ اظہار، پُرامن سیاسی سرگرمیوں کا حق، اور من مانی گرفتاری، تشدد، شہریت سے محرومی اور جبری جلاوطنی کی مخالفت بھی شہریوں کے بنیادی حقوق ہیں، جن کی خلاف ورزی جائز نہیں۔ ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ سیاسی مخالفین کسی خصوصی مراعات کے خواہاں نہیں، بلکہ ہر شہری کے بنیادی حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں، جن میں حقیقی سیاسی شرکت، انصاف اور قانون کی حکمرانی سرفہرست ہیں۔
شیخ عبداللہ صالح نے آخر میں کہا کہ بحرین کے عوام ملک کے انتظام اور حکومتی پالیسیوں کے معاملے میں حکومت سے اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ اس اختلاف کی قیمت اپنی دینی شناخت، قومی وقار یا انسانی حقوق سے دست بردار ہوکر ادا کرنے کو تیار نہیں۔ یہ ایسے عقائد اور اصول ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ختم نہیں ہوتے اور نہ ہی ان پر کوئی سمجھوتہ کیا جاسکتا ہے۔
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