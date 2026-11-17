اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ حسین وحید خراسانی کے دفتر نے ایک اعلامیے میں اس مرجعِ تقلید کے انتقال کا اعلان کیا ہے۔
اعلامیے کا متن درج ذیل ہے:
بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
اِنّا لِلّٰہِ وَاِنّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ
اے اطمینان والی جان! اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ چل کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ پس میرے بندوں میں داخل ہوجا اور میری جنت میں داخل ہوجا۔
نہایت رنج و غم کے ساتھ فقیہِ اہلِ بیت علیہم السلام، عالمِ تشیع کے مرجعِ عالی قدر، عالمِ ربانی اور حوزہ ہائے علمیہ کے عظیم استاد، حضرت آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے انتقال کی اطلاع دی جاتی ہے۔
آپ وہ بلند مرتبہ فقیہ تھے جنہوں نے کئی دہائیوں تک آلِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کے حصول، تحقیق اور تعلیم میں زندگی گزاری۔ آپ نے اہلِ بیت علیہم السلام کے مقدس حریم کا دفاع کیا، حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے یتیموں کی سرپرستی کی، بڑی تعداد میں صاحبِ فضل و کمال علما کی تربیت کی اور دینی شعائر کو زندہ رکھا۔ بالخصوص حضرت صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام کے بعد آپ کے عزاداری کے شعائر کو زندہ کرنے میں نمایاں کردار کے بعد آپ نے داعیِ اجل کو لبیک کہا اور ان تمام لوگوں کے دلوں کو سوگوار کردیا جو خاندانِ عصمت و طہارت علیہم السلام سے آپ کی والہانہ وابستگی کے باعث خلوصِ دل سے آپ سے عقیدت رکھتے تھے۔
اس ناقابلِ تلافی سانحے پر ہم حضرت بقیۃ اللہ الاعظم ارواحنا فداہ، حوزہ ہائے علمیہ، فقاہت و مرجعیت کے عقیدت مندوں اور تمام شیعیانِ جہان کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔
تشییع، تدفین اور مجالسِ ترحیم سے متعلق پروگراموں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔
آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی حال ہی میں تہران کے ایک اسپتال میں زیرِ علاج تھے۔ اس دوران رہبرِ معظم انقلاب اسلامی کی جانب سے نمائندے بھی ان کی عیادت کے لیے اسپتال گئے تھے۔ اسی طرح صدرِ مملکت نے بھی ان کے فرزند سے ٹیلی فون پر رابطہ کرکے اس مرجعِ تقلید کی خیریت دریافت کی تھی۔
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