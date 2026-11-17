اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ویانا میں تکنیکی تعاون اور معاونت کمیٹی (TACC) کے اجلاس میں اسلامی جمہوریہ ایران کے نمائندے نے ایجنڈے کے نکتے نمبر 3، یعنی ’’سال 2026 میں تکنیکی تعاون کی سرگرمیوں کا جائزہ‘‘ کے تحت خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادیں بہت پہلے ختم ہوچکی ہیں۔ ان قراردادوں کا حوالہ دے کر ایجنسی کے تکنیکی تعاون کو محدود کرنا یا اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا ایک من مانا، غیر قانونی اور غیر ذمہ دارانہ اقدام ہے۔
ایران کے نمائندے کے بیان کا مکمل متن درج ذیل ہے:
بسم اللہ الرحمن الرحیم
جنابِ صدر
میرا یہ بیان ایجنڈے کے نکات 2 اور 3، دونوں سے متعلق ہے، جن کے تحت دستاویزات GOV/2026/55 اور GOV/2026/57 زیرِ بحث ہیں۔
میرا وفد گروپ 77 (G-77) کے بیان سے اتفاق کرتا ہے۔
جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے (NPT) کے آرٹیکل 4 کے مطابق، جوہری ٹیکنالوجی، آلات اور مواد کے وسیع ترین ممکنہ تبادلے میں شرکت ایک ’’حق‘‘ ہے اور اس عمل کو آسان بنانا ایک ’’ذمہ داری‘‘ ہے۔ اسی طرح، پُرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی کے استعمال کو مزید ترقی دینے میں تعاون بھی ایک ذمہ داری ہے۔
ایجنسی کے منشور کی دفعات 2 اور 3 بھی اس ادارے کو پابند کرتی ہیں کہ وہ رکن ممالک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مطلوبہ مواد، خدمات، آلات اور سہولیات فراہم کرے۔ اس کے علاوہ، اس منشور میں دوراندیشی کے ساتھ یہ ذمہ داری بھی عائد کی گئی ہے کہ رکن ممالک کو دی جانے والی معاونت کو کسی بھی سیاسی، اقتصادی، فوجی یا دوسری شرط سے مشروط نہ کیا جائے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس پروگرام پر بلاامتیاز عمل درآمد کیا جائے۔
تاہم، گزشتہ چند ماہ کے دوران ایران کے ساتھ تعاون کی بعض معمول کی اور متوقع صورتوں پر معمول کے مطابق عمل نہیں ہوا۔ علاقائی اور بین العلاقائی منصوبوں کے لیے نامزد کیے گئے بعض ماہرین کو قبول نہیں کیا گیا۔ ایجنسی کے تربیتی کورسز میں شرکت کے بعض درخواست گزار ’’InTouch+‘‘ نظام کے ذریعے اپنے اندراج کا عمل مکمل نہیں کرسکے۔ ایک علاقائی منصوبے کے تحت ایران کے لیے حاصل کیے گئے بعض آلات طویل عرصے تک فراہم نہیں کیے گئے، جبکہ وہ معیاری مواد جو معمول کے مطابق ایک ہفتے کے اندر پہنچ جانا چاہیے تھا، کئی ماہ سے التوا کا شکار ہے۔
جنابِ صدر
ایجنسی کی تکنیکی تعاون کی سرگرمیاں اس کے منشور، جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے (NPT) اور تکنیکی معاونت پر حاکم اصولوں کے مطابق ہونی چاہییں۔ ان اصولوں میں غیر جانب داری، عدم امتیاز اور تمام رکن ممالک کے ساتھ مساوی سلوک شامل ہیں۔
ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادیں بہت پہلے ختم ہوچکی ہیں۔ ان قراردادوں کا حوالہ دے کر ایجنسی کے تکنیکی تعاون کو محدود کرنا یا اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا ایک من مانا، غیر قانونی اور غیر ذمہ دارانہ اقدام ہے۔
ایجنسی کو چاہیے کہ وہ ایسی غیر ذمہ دارانہ پابندیاں ختم کرے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ ایران سے متعلق تکنیکی تعاون کی تمام سرگرمیاں بروقت، مؤثر اور بلاامتیاز انجام دی جائیں۔ یہ ایک رکن ملک کی حیثیت سے ہمارا حق اور سیکریٹریٹ کی ذمہ داری ہے۔
یہ معاملہ محض کسی انتظامی یا قانونی اختلاف سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اگر کسی رکن ملک کو ایجنسی کے منشور میں واضح طور پر درج حقوق کے باوجود اپنی رکنیت کے جائز فوائد سے محروم رکھا جائے، اور اگر ایجنسی سیاسی دباؤ کے سامنے جھک کر اس رکن ملک کے ساتھ جائز تعاون سے انکار کردے، تو پھر ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے: ایسی تنظیم کی رکنیت کا کیا مطلب اور کیا فائدہ باقی رہ جائے گا؟
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