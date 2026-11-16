بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ بحرین کی حکومت نے حالیہ شیعہ مخالف اقدامات میں اس ملک کی اکثریتی شیعہ آبادی کے علماء پر دباؤ بڑھا دیا ہے۔
دوسرا حصہ:
یہ بات قابل توجہ ہے کہ بحرین کی خلیفی ریاست پانچویں امریکی بحری بیڑے کی میزبان ہے، جو خلیج فارس میں سینٹ کام کی دہشت گرد فوج کا سب سے اہم ستون اور تہران کے خلاف حملوں کا مرکزی کردار ہے۔
شیعیان بحرین پر خلیفی جبر اور عوام کی سرکوبی کی نئی لہر کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ صرف اس اکثریتی آبادی کی سیاسی سرگرمیوں کی کڑی نگرانی تک ہی محدود نہیں ہے؛ بلکہ ہر قسم کے سماجی اور مذہبی رویوں پر کنٹرول رکھنا بھی لہر میں شامل ہے۔
مذہبی شخصیات کی گرفتاری، مذہبی شعائر پر پابندیاں، محرم کے جلوسوں پر جبر و تشدد، شیعہ مراجع کے پیروکاروں پر دباؤ اور مذہبی اداروں کے خلاف مقدمات بنانا، یہ سب بحرین کی اکثریتی شیعہ آبادی کے سماجی ڈھانچے کو کمزور کرنے کی کوشش کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس فریم ورک میں بحرین کے شیعوں کو برابر حقوق کے حامل شہریوں کے بجائے ایک "سیکیورٹی مسئلہ" قرار دیا جاتا ہے۔
بحرین میں عاشورا 2026 کے ایام شعائرِحسینیہ کے خلاف پابندیوں میں شدت کی لہر کے ساتھ شروع ہوئے تھے۔ عاشورائی علامات کو جمع کرنے اور تقریبات کے منتظمین کی گرفتاری سے لے کر مقررین، مرثیہ خوانوں اور عزاداری کے جلوسوں پر پابندیوں تک۔ شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفی حکومت نے وقتی پابندیوں سے آگے بڑھ کر اس طرز سلوک کو اپنا مستقل رویہ بنا لیا ہے۔
امریکی تنظیم Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain [ADHRB] کی رپورٹ کے مطابق، رہائشی محلوں میں صوتی گرینیڈ، آنسو گیس اور پلاسٹک گولیوں کا استعمال عزاداریوں کو کچلنے کے لئے خلیفی حکومت کے معمول کے اقدامات کا حصہ ہے۔
جمعیتِ وفاقِ مِلی اسلامی نے جون 2026 میں ایک بیان میں زیر حراست علماء کی صورتحال کے بارے میں رپورٹ جاری کی۔
اس بیان کے مطابق، کئی شیعہ علماء کو خفیہ حراست گاہوں میں مار پیٹ، مذہبی توہین، جنسی زیادتی کی دھمکی، علاج معالجے اور ادویات سے محرومی، چہروں کو مسلسل ڈھانپے رکھنا، ہاتھ باندھنا، جعلی اعترافی بیانات پر دستخط کرنے پر مجبور کرنا اور شیعہ مقدسات کی بے حرمتی جیسے رویوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
اس بیان میں زور دیا گیا ہے کہ ایسے اقدامات اعلیٰ سیکیورٹی حکام کے حکم پر اور شیعہ مرجعیت کے خلاف ایک منظم پالیسی کے فریم ورک میں کئے جاتے رہے ہیں۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
بقلم: علیرضائی
ترجمہ: ابو فروہ
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
110
آپ کا تبصرہ