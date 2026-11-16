اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، بحرین میں آل خلیفہ حکومت نے شیعہ آبادی کے خلاف دباؤ کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اس ملک کے 53 علما اور دینی شخصیات کو عمر قید اور 15 سال قید کی سزائیں سنائی ہیں۔
آیت اللہ شیخ عیسی قاسم، علامہ شیخ علی الصدقی، شیخ محمد صنقور، شیخ علی رحمہ، شیخ محمود العالی اور شیخ ہانی البناء ان شخصیات میں شامل ہیں جنہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔
بحرین کے سیاسی رہنما ڈاکٹر راشد الراشد نے آل خلیفہ حکومت کی جانب سے درجنوں ممتاز بحرینی علما کو ظالمانہ سزائیں سنائے جانے کے بعد ایک بیان جاری کیا اور اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے اسے دنیا بھر کے لاکھوں شیعوں کی توہین قرار دیا۔
انہوں نے اپنے بیان میں کہا:
آج بحرین میں دینی علما کو سخت سزاؤں اور حکومت کی جانب سے عائد کردہ سیاسی الزامات کے ذریعے نشانہ بنانا صرف ان شخصیات تک محدود نہیں، بلکہ اس کے اثرات دینی مرجعیت، حوزہ ہائے علمیہ اور دنیا بھر کے تمام شیعوں کے وقار تک پہنچتے ہیں۔
آج بحرین میں شیعہ برادری کی ممتاز شخصیات کے خلاف مقدمات اور ظالمانہ فیصلے دنیا بھر کے لاکھوں شیعوں کی توہین اور ان کی حیثیت کو کمزور کرنے کی کھلی کوشش ہیں۔ اس انداز میں ان شخصیات کی توہین درحقیقت نجف اور مقدس قم کی دینی مرجعیت کی براہِ راست توہین ہے، جبکہ یہ دنیا کے گوشے گوشے میں موجود تمام حوزہ ہائے علمیہ کو بھی واضح طور پر نشانہ بنانے کے مترادف ہے۔
دینی شناخت اور عقائد کو نقصان پہنچانے، علما اور دینی شخصیات کے وقار کو مجروح کرنے یا معاشرے میں ان کی موجودگی اور اثر و رسوخ کو کمزور کرنے کی ہر کوشش دراصل خود شیعوں کی شناخت کو توڑنے کی کوشش ہے۔ یہ ایک بہت بڑی برائی اور سنگین خطرہ ہے، جس کے تباہ کن نتائج کا سامنا حکومت اور ان ظالمانہ اور متکبرانہ فیصلوں کے ذمہ داروں کو کرنا پڑے گا۔
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