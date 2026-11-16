اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ایران اور امریکا کے درمیان محاذ آرائی کی صورتِ حال پہلے سے کہیں زیادہ غیر واضح ہو گئی ہے، جس کے باعث موجودہ حالات کی حساسیت میں اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ چند ہفتوں سے قطر کی سربراہی میں تیزی سے آگے بڑھنے والے سفارتی مذاکرات کا سلسلہ رک گیا ہے۔ ایسے میں اب بھی یہ واضح نہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کیا فیصلہ کریں گے؟ آیا وہ موجودہ صورتِ حال، یعنی محاصرے اور دباؤ کی پالیسی جاری رکھیں گے یا اس سے آگے بڑھ کر کوئی وسیع فوجی کارروائی کریں گے؟
لبنانی اخبار الاخبار کی رپورٹ کے مطابق، دوسری جانب ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ایران اب جنگ اور امن کے درمیان معلق موجودہ صورتِ حال سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس صورتِ حال کے طویل مدتی اثرات کے باعث ایران کے استحکام کے حوالے سے خدشات بھی بڑھ رہے ہیں۔
سفارت کاری کی ناکامی کے بعد فوجی اقدامات میں شدت
حالیہ سفارتی کوششوں کے ناکام ہونے کے بعد فوجی اقدامات میں اضافے کی ایک علامت کے طور پر سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے گزشتہ روز اعلان کیا کہ اس کے چھ ڈرونز نے بحرین کے الرفاع اڈے پر امریکی فضائی دفاعی نظام کے ایک ریڈار کو نشانہ بنایا ہے۔ اس سے قبل گزشتہ جمعے کو بھی سپاہ پاسداران نے اسی ملک میں ایک اور ریڈار سسٹم کو نشانہ بنایا تھا۔
بظاہر بحرین کی سرزمین پر یہ حملے ایران کے جنوبی علاقوں میں فوجی تنصیبات کے خلاف امریکا کی کارروائیوں کے جواب میں کیے گئے ہیں۔
سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے شعبۂ تعلقات عامہ نے دو روز قبل قشم جزیرے کی فضائی حدود میں ایک امریکی ایم کیو-1 ڈرون کو روک کر تباہ کرنے کی خبر بھی دی تھی۔
ایران نے گزشتہ دو روز کے دوران یہ بھی اعلان کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کے جنوبی حصے سے گزرنے والے پانچ تیل بردار جہاز سمندری بارودی سرنگوں سے ٹکرا گئے ہیں۔ تہران ان جہازوں کی آمدورفت کو غیر قانونی قرار دیتا ہے۔
کیا ٹرمپ نئے حملے سے باز رہیں گے؟
دریں اثنا، ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق، ٹرمپ نے گزشتہ چند روز کے دوران اپنے اعلیٰ مشیروں سے کہا ہے کہ اگر ایران کوئی اشتعال انگیز اقدام نہ کرے تو ممکن ہے وہ اس ملک پر ایک اور حملہ کرنے سے گریز کریں۔
تاہم آبنائے ہرمز اور اس کے گردونواح میں دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر ٹرمپ کی اس خواہش پر عمل درآمد مشکل دکھائی دیتا ہے۔ واشنگٹن تہران کے خلاف اقتصادی محاصرہ جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ ایران اس کے جواب میں آبنائے ہرمز میں تیل بردار جہازوں اور خطے میں امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے۔
ایران کی مجلسِ شورائے اسلامی کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے گزشتہ روز زور دے کر کہا کہ اگر امریکا نے ایک بار پھر ایران کے خلاف فوجی جارحیت کی تو میدانِ جنگ کا جغرافیہ ایرانی مسلح افواج طے کریں گی۔
واشنگٹن تہران پر نئی سکیورٹی صورتِ حال مسلط کرنا چاہتا ہے
لندن میں قائم ادارے الحوار کی محقق زینب نیکوکار کا خیال ہے کہ واشنگٹن کا مقصد تہران پر ایک نیا سکیورٹی توازن مسلط کرنا ہے۔
نیکوکار نے اخبار الاخبار سے گفتگو کرتے ہوئے وضاحت کی کہ ٹرمپ حکومت ایک طرف اقتصادی دباؤ، بحری محاصرے اور ایران کی فوجی صلاحیتوں کو محدود کرکے اس ملک کی مزاحمت کی قیمت بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ دوسری جانب اسے امید ہے کہ یہ دباؤ تہران کو واشنگٹن کی طے کردہ شرائط پر معاہدہ کرنے پر مجبور کر دے گا۔
انہوں نے امریکی حکمت عملی کو متضاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکا ایران کی فوجی صلاحیتوں کو نشانہ بنانے اور اقتصادی محاصرے میں شدت لانے کے بعد یہ توقع نہیں کر سکتا کہ تہران حقیقی سکیورٹی اور اقتصادی ضمانتیں حاصل کیے بغیر کسی پائیدار معاہدے پر آمادہ ہو جائے گا۔
نئی جنگ کا خطرہ؛ اس کے نتائج پر قابو پانا مشکل
نیکوکار نے نئی جنگ چھڑنے کے امکان کے بارے میں کہا کہ اس صورتِ حال کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا، تاہم جنگ شروع کرنے کی صلاحیت اور اس کے عمل اور اختتام کو قابو میں رکھنے کی صلاحیت میں فرق کرنا ضروری ہے۔ امریکا وسیع پیمانے پر حملے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو سکتا ہے، لیکن اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ ایران کا ردعمل قابو میں رہے گا۔ ایران کا جواب خطے میں امریکی فوجی اڈوں، توانائی کی منڈیوں اور خلیج فارس میں بحری آمدورفت کے تحفظ کو متاثر کر سکتا ہے۔
ان کے مطابق، بظاہر واشنگٹن اپنی سودے بازی کی پوزیشن مضبوط کرنا اور تہران کی اقتصادی و فوجی گنجائش محدود کرنا چاہتا ہے، لیکن فی الحال وہ مکمل جنگ میں داخل ہونے سے گریز کر رہا ہے۔
انہوں نے خبردار کیا کہ موجودہ حالات میں اصل خطرہ دباؤ، محدود حملوں اور جوابی کارروائیوں کے ایک ایسے نہ ختم ہونے والے سلسلے کا جنم لینا ہے جو بتدریج دونوں فریقوں کو ایک وسیع جنگ کی طرف دھکیل سکتا ہے، چاہے ابتدا میں دونوں میں سے کوئی بھی اس جنگ کی بھاری قیمت ادا کرنے کا خواہش مند نہ ہو۔
تہران کو ٹرمپ کے ساتھ قلیل مدتی معاہدے کی زیادہ امید نہیں
دوسری جانب تہران میں قائم سکیورٹی مطالعات کے ادارے کادراس کے محقق محمد بیات نے اخبار الاخبار سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی فیصلہ سازوں کو کم از کم قلیل مدت میں ٹرمپ حکومت کے ساتھ کسی معاہدے تک پہنچنے کی زیادہ امید نہیں ہے۔
ان کے مطابق، امریکی فوج کی مرکزی کمان کی جانب سے بڑے پیمانے پر لاجسٹک نقل و حرکت اور صیہونی ریاست کی فوج کی ایک نئے محاذ آرائی کے لیے تیاری نے ایرانی فیصلہ سازوں کو اس نتیجے پر پہنچا دیا ہے کہ انہیں تیسری مرتبہ اچانک حملے کے امکان کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔
بیات نے مزید کہا کہ اسی صورتِ حال کے باعث تہران کی توجہ پہلے سے کہیں زیادہ داخلی اتحاد مضبوط بنانے، قومی سطح پر مشکلات برداشت کرنے کی صلاحیت بڑھانے اور ملک کے دفاعی وسائل کو برقرار رکھنے اور ان میں توسیع پر مرکوز ہو گئی ہے۔ ان وسائل میں میزائل اور ڈرون صلاحیتیں، نیز 60 فیصد تک افزودہ یورینیم کے ذخائر کو ایران کے اندر محفوظ رکھنا شامل ہے۔
آبنائے ہرمز؛ امریکی سیاسی معاملات میں ایران کا دباؤ کا ذریعہ
بیات نے گزشتہ واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ امریکی کانگریس کے انتخابات میں ریپبلکنز کی شکست سے پہلے ایران میدان میں زیادہ سے زیادہ دباؤ اور سفارت کاری میں زیادہ سے زیادہ معاہدے کی حکمت عملی پر عمل کرتے ہوئے آبنائے ہرمز کے دباؤ کے ذریعے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔
تہران کی اس حکمت عملی کا مقصد توانائی کی منڈیوں میں خطرات بڑھانا، امریکی داخلی سیاست پر اثر انداز ہونا اور بالآخر ٹرمپ حکومت کو ایران کی سات شرائط قبول کرنے پر مجبور کرنا تھا۔ ان شرائط میں سب سے اہم محاصرہ اور پابندیاں ختم کرنا اور تمام محاذوں پر جنگ روکنا تھا۔
تاہم اس محقق کے مطابق، حالات نے دوسرا رخ اختیار کر لیا۔ ایرانی مسلح افواج توانائی کی منڈیوں اور اس کے نتیجے میں امریکی ووٹروں کے حتمی مؤقف پر اثر انداز ہونے میں کامیاب رہیں، لیکن ٹرمپ نے ایران کی شرائط قبول نہیں کیں۔
بیات نے مزید کہا کہ تہران کے فیصلہ سازوں کی نظر میں انتخابات کے بعد آبنائے ہرمز میں گزشتہ چند ماہ کے دوران رونما ہونے والی تبدیلیوں نے امریکا میں ٹرمپ اور صیہونی ریاست میں بنیامین نیتن یاہو کی سیاسی پوزیشن کمزور کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔
دوسرے الفاظ میں، ایران اب سمجھتا ہے کہ پہل اس کے ہاتھ میں ہے۔ اسی دوران، اس محقق کے بقول، ایرانی نظام میں غالب سوچ رکھنے والے حلقے اپنی پوری قوت کے ساتھ ملک کی جارحانہ، دفاعی اور ریڈار سے متعلق صلاحیتوں کو مقداری اور معیاری دونوں اعتبار سے ازسرِنو بہتر بنانے اور وسعت دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔
ان کے مطابق، تہران اس لمحے کا انتظار کر رہا ہے جب ٹرمپ ایران کے مطالبات تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں اور مشرقِ وسطیٰ کے سکیورٹی نظام کو اس انداز میں ازسرِنو ترتیب دیں جو ابراہیمی معاہدوں پر مبنی نظام سے متصادم ہو۔
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