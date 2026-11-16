اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے کہ صیہونی حکومت کی نئی کابینہ تشکیل دینے کے لیے نامزد گادی آیزنکوت نے زور دیا ہے کہ کسی بھی صورت میں بنیامین نتانیاهو کو مزید ایک منٹ کے لیے بھی اقتدار کے منصب پر برقرار نہیں رہنا چاہیے۔
انہوں نے مزید کہا کہ نتانیاہو اور ان کے قریبی ساتھیوں کا طرزِ عمل جمہوریت کے لیے ایک واضح اور براہِ راست خطرہ ہے۔ ان کے بقول، اسرائیل کا کوئی علاقہ ایسا نہیں بچا جسے نتانیاہو اور ان کے ذاتی مفادات کی وجہ سے نشانہ نہ بنایا گیا ہو۔
آیزنکوت نے کہا کہ انتخابات کا ایک اور دور منعقد کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، جس کے نتیجے میں نتانیاہو بدستور اقتدار میں برقرار رہیں۔
انہوں نے انتخابی عمل میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے نتانیاہو کے دفتر کی مبینہ مداخلت کی تحقیقات کی غرض سے ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
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