اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، یمن کی سیاسی کونسل کے رکن حزام الاسد نے کہا ہے کہ باب المندب کی سلامتی یقینی بنانا اور اس کا مکمل انتظام یمنی افواج کے ہاتھ میں ہونا ایک اہم تزویراتی پیش رفت ہے۔ ان کے بقول، اس سے بین الاقوامی بحری آمدورفت کے تحفظ اور سلامتی کو تقویت ملے گی، جبکہ یمنی عوام کے خلاف سعودی عرب اور اس کے حامیوں کی جارحیت کے منصوبوں کو بھی شکست ہوئی ہے۔
یمن کے ایک اور عہدیدار ضیف اللہ الشامی نے بھی اعلان کیا کہ دشمن کو بھاری اور فیصلہ کن شکست دینے کے بعد تزویراتی اہمیت کا حامل باب المندب کا علاقہ مکمل طور پر محفوظ ہوچکا ہے۔
الشامی نے زور دیا کہ حالیہ تبدیلیاں خطے میں طاقت کے توازن میں تبدیلی اور مخالف فریق کی اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکامی کو ظاہر کرتی ہیں۔
باب المندب عالمی تجارت کی اہم ترین آبی گزرگاہوں میں سے ایک ہے۔ گزشتہ چند ماہ کے دوران، ایران کے خلاف امریکا اور صیہونی ریاست کی جنگ کے ساتھ ہی یہ آبی گزرگاہ علاقائی کشیدگی کا ایک اہم مرکز بن گئی ہے۔ تنازع کے پھیلاؤ کے بعد یمنی مسلح افواج نے بحیرہ احمر کی صورتِ حال اور امریکی۔صیہونی اتحاد کے خلاف کارروائیوں میں زیادہ فعال کردار ادا کیا ہے۔
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