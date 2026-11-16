اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، بغداد کے امام جمعہ اور نجف اشرف کے ممتاز اساتذہ میں سے ایک آیت اللہ سید یاسین موسوی نے گزشتہ جمعے کے سیاسی خطبے میں عراق کو درپیش سنگین سیاسی اور قومی خودمختاری کے مسائل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ قومی مفادات کے تحفظ اور عراق کو علاقائی و عالمی تنازعات کا آلہ کار بننے سے روکنے کے لیے آزادانہ پالیسی اختیار کرے۔
ٹام باراک اور عراق کے معاملات میں امریکی مداخلت
آیت اللہ موسوی نے امریکی نمائندے ٹام باراک کی سرگرمیوں اور عراقی حکام سے ان کی ملاقاتوں، خصوصاً لندن میں ہونے والی ملاقاتوں پر تنقید کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ عراق کے سرکاری اداروں میں امریکا کا اثر و رسوخ آخر کس حد تک ہے۔
انہوں نے اس خیال کو بھی مسترد کیا کہ یہ ملاقاتیں کسی فوجی بغاوت یا ماضی کے مخالفین کی دوبارہ اقتدار میں واپسی کی تیاری ہیں، تاہم ان سرگرمیوں کے دائرہ کار اور مقاصد کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا۔
امریکی حکام کے بیانات اور واشنگٹن کی سیاسی حکمتِ عملی
بغداد کے امام جمعہ نے ٹام باراک سے منسوب ان بیانات کا بھی حوالہ دیا جن میں عراق میں امریکا کی ناکامیوں کا اعتراف، بغداد کو تہران کا دشمن بنانے کی مخالفت اور دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات، تجارتی تعلقات اور زیارتی سفر کی حمایت کی بات کی گئی تھی۔
انہوں نے واضح کیا کہ ان بیانات کو امریکی حکمتِ عملی میں تبدیلی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت پر اندرونی اور علاقائی دباؤ کے نتیجے میں اختیار کیا گیا ایک عارضی اور حکمتِ عملی پر مبنی مؤقف ہے۔
عراق اور ایران کے تعلقات؛ آزادانہ پالیسی کی ضرورت
آیت اللہ موسوی نے اس بات پر زور دیا کہ عراق کو نہ امریکا کے محور میں شامل ہونا چاہیے اور نہ ایران کے محور میں، بلکہ اسے اپنے قومی مفادات کی بنیاد پر آزادانہ پالیسی اختیار کرنی چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ عراق اور ایران کے درمیان جغرافیائی، دینی اور اقتصادی تعلقات دونوں ملکوں کے باہمی تعاون کو فطری بناتے ہیں۔ عراق کی خودمختاری نہ تو ہمسایہ ممالک سے دشمنی کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے اور نہ ہی بیرونی احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے۔
علاقائی کشیدگی میں اضافہ اور ایران کے ساتھ محاذ آرائی کے بدلتے حالات
بغداد کے امام جمعہ نے ڈونلڈ ٹرمپ پر بڑھتے ہوئے سیاسی دباؤ اور امریکا کے اندرونی اختلافات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ خلیجی خطے کے بعض ممالک بھی ایران کے ساتھ جنگ دوبارہ شروع کرنے کے حوالے سے تحفظات اور مخالفت رکھتے ہیں۔
انہوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کی میزائل اور فضائی صلاحیتوں میں پیش رفت اور روس و چین کے ساتھ تعاون کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان تبدیلیوں نے ایران کے ساتھ ممکنہ محاذ آرائی کے حوالے سے حساب کتاب بدل دیا ہے۔
آیت اللہ موسوی نے مجلس خبرگان رہبری میں ایران کے جوہری نظریے پر نظرثانی سے متعلق ہونے والی بحثوں کا بھی حوالہ دیا۔ ان کے مطابق، جب امریکا ایران کو ایٹمی بموں سے حملے کی دھمکیاں دے رہا ہے تو مجلس خبرگان اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ایران کے جوہری نظریے میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔
انہوں نے اس کے ساتھ ہی خبردار کیا کہ کشیدگی میں مسلسل اضافے کے خطرناک نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔
سرحدی اور فضائی پابندیاں؛ عراق کی آزادانہ فیصلہ سازی پر سوالات
آیت اللہ موسوی نے بعض عراقی حکام، بالخصوص وزیر خارجہ سے منسوب ان اقدامات پر تنقید کی جن کے تحت امریکی درخواست پر سرحدی گزرگاہیں بند یا محدود کرنے اور پروازوں پر پابندیاں عائد کرنے کی بات کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے اقدامات عراق کی قومی خودمختاری اور آزادانہ فیصلہ سازی کے بارے میں سنگین سوالات پیدا کرتے ہیں۔
ان کے مطابق، اس طرح کے فیصلوں سے تجارت اور عراقی شہریوں کے مفادات کو نقصان پہنچتا ہے۔
بغداد کے امام جمعہ نے علاقائی اختلافات کے معاملے میں قطر کے طرزِ عمل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اختلافات کو سنبھالتے ہوئے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات برقرار رکھے جا سکتے ہیں۔ تعلقات منقطع کیے یا کشیدگی میں الجھے بغیر بھی قومی مفادات کا تحفظ ممکن ہے۔
سیاسی اختلافات کو داخلی تصادم میں بدلنے سے روکنے کی ضرورت
آیت اللہ موسوی نے خبردار کیا کہ سیاسی اختلافات کو فوجی یا فرقہ وارانہ تصادم میں تبدیل نہیں ہونے دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عراقی عوام ماضی کی جنگوں، بالخصوص ایران اور عراق کی جنگ میں بھاری قیمت ادا کر چکے ہیں۔
انہوں نے اختلافات کو مذاکرات اور قانون کے ذریعے حل کرنے کا مطالبہ کیا اور اس بات پر زور دیا کہ سیاسی تنازعات میں سکیورٹی اداروں کو کسی کے مفادات کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔
موصل کا سقوط؛ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنے کی ضرورت
بغداد کے امام جمعہ نے دہشت گرد گروہ داعش کے ہاتھوں موصل کے سقوط کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ عراق کی فوجی قوت اور وسیع وسائل کے باوجود اس شہر کو داعش کے قبضے میں جانے سے نہیں بچایا جا سکا۔ انہوں نے اس تجربے سے سبق سیکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔
انہوں نے خبردار کیا کہ عراقی شہریوں، حتیٰ کہ ان افراد کے خلاف بھی ہتھیار نہیں اٹھانے چاہئیں جنہوں نے داعش کے خلاف جنگ اور عراق کے شہروں کی آزادی میں حصہ لیا تھا۔
قربانیوں کا احترام اور حکام کا جواب دہ ہونا ضروری
آیت اللہ موسوی نے ان کوششوں کو مسترد کیا جن کے ذریعے صدام حسین کی حکومت کے خلاف مزاحمت کرنے والی قوتوں کی قربانیوں کو کم اہمیت دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عراق کی تاریخ اور اس کے شہداء کو عوام کے حافظے سے مٹایا یا نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔
انہوں نے خبردار کیا کہ عوام کی قربانیوں اور ان کے مطالبات کو نظرانداز کرنے سے سرکاری اداروں پر عوام کا اعتماد کمزور ہوگا۔
عراق کی قومی وحدت کے تحفظ اور پالیسیوں پر نظرثانی کی ضرورت
بغداد کے امام جمعہ نے اپنے خطاب کے اختتام پر عراق کے سیاسی اور عسکری رہنماؤں سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے مؤقف پر نظرثانی کریں، ملک کی خودمختاری اور قومی وحدت کا تحفظ کریں، ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات برقرار رکھیں اور فرقہ وارانہ اشتعال انگیزیوں اور بیرونی مداخلتوں کا مقابلہ کریں۔
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