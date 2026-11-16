اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، لبنان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نبیہ بری نے وکلا کی بار ایسوسی ایشن کے انتخابات سے متعلق تنازع پر ردعمل دیتے ہوئے اپنے فیصلوں میں مکمل خودمختاری پر زور دیا ہے۔ انہوں نے صدرِ لبنان اور حزب اللہ کے درمیان مثبت تعلقات کی ضرورت پر بھی تاکید کی اور بتایا کہ وہ جنوبی لبنان میں اقوام متحدہ کی عبوری امن فوج (یونیفل) کے مستقبل کے حوالے سے سعودی نمائندے یزید بن فرحان اور امریکی نمائندے سے ملاقاتیں کریں گے۔
النشرہ کے مطابق، نبیہ بری نے کہا کہ وکلا کی بار ایسوسی ایشن کے انتخابات میں حاصل ہونے والی کامیابی خاص اہمیت اور علامتی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ کئی برسوں بعد پہلی مرتبہ ایک شیعہ وکیل اس تنظیم کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا رکن منتخب ہوا ہے۔ تاہم، ان کے بقول منتخب ہونے کے بعد اس وکیل کی شناخت قومی ہوتی ہے اور وہ فرقہ وارانہ یا سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہوتا ہے۔
لبنان اور خطے کی موجودہ صورتِ حال کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں نبیہ بری نے کہا کہ یہ نہ جنگ کی صورتِ حال ہے اور نہ امن کی۔ اس مرحلے پر غیر یقینی کیفیت چھائی ہوئی ہے اور ابھی یہ واضح نہیں کہ حالات کشیدگی میں اضافے کی طرف جائیں گے یا کسی معاہدے کی جانب پیش رفت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ لبنان کے حالات کا آئندہ رخ خطے میں ہونے والی بڑی تبدیلیوں سے الگ نہیں ہے، بلکہ ملک کا مستقبل وسیع تر علاقائی صورتِ حال سے جڑا ہوا ہے۔
انہوں نے ملک کو درپیش چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اندرونی اتحاد کو مضبوط بنانے اور قومی سطح پر مشکلات برداشت کرنے کی صلاحیت بڑھانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
صدرِ لبنان اور حزب اللہ کے درمیان اختلافات کے بارے میں نبیہ بری نے کہا کہ انہوں نے متعلقہ فریقوں تک وہ باتیں پہنچا دی ہیں جو انہیں سننے کی ضرورت تھی۔ انہوں نے دونوں فریقوں کے درمیان تعلقات مثبت رکھنے کی ضرورت پر تاکید کی۔
اپنے سیاسی فیصلوں کے حوالے سے نبیہ بری نے واضح کیا کہ وہ فیصلے کرنے میں مکمل آزاد ہیں۔ انہوں نے کہا: ’’ہمارے دوست اور اتحادی ضرور ہیں، لیکن ہم کسی کے احکامات نہیں لیتے۔ میری پوری سیاسی زندگی میں یہی اصول رہا ہے اور آئندہ بھی یہی رہے گا۔‘‘
رواں سال کے اختتام پر جنوبی لبنان سے یونیفل کے انخلا کے بعد اس کی جگہ ممکنہ طور پر تعینات کی جانے والی فورسز کے بارے میں نبیہ بری نے کہا کہ ان کے نزدیک بہترین راستہ یہی ہے کہ یونیفل اپنا مشن جاری رکھے، تاہم امریکا اور اسرائیل اس فورس کی موجودگی اور اس کے مشن کے تسلسل کے مخالف ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ وہ لبنان میں امریکی سفیر سے ملاقات کرنے والے ہیں، جس میں سفیر کی جانب سے پیش کیے جانے والے منصوبے کے بارے میں آگاہی حاصل کریں گے۔ اس کے بعد زمینی حقائق کو مدنظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا۔
لبنان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے یہ بھی بتایا کہ وہ جلد سعودی عرب کے نمائندے یزید بن فرحان سے ملاقات اور گفتگو کریں گے۔
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