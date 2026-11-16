اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، لیکوڈ اور یشار جماعتوں کے نمائندوں کا اجلاس اتوار 15 نومبر کی شام نفتالی بینٹ کی قیادت میں قائم جماعت ’’باہم‘‘ کے ایک نمائندے کی شرکت سے ہرتزلیا کے ڈان اکادیا ہوٹل میں منعقد ہوا۔ تقریباً ایک گھنٹے تک جاری رہنے والے مذاکرات کسی واضح معاہدے کے بغیر ختم ہوگئے، تاہم دونوں فریقوں نے بات چیت جاری رکھنے پر زور دیا۔
عبرانی ذرائع ابلاغ کی رپورٹوں کے مطابق، مذاکرات کے دوران لیکوڈ کے نمائندوں نے منگل کے روز کنیسٹ کے اسپیکر امیر اوحانا کو عہدے سے ہٹانے کے لیے ہونے والی رائے شماری ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا، تاہم آیزنکوٹ نے اس درخواست کی مخالفت کردی۔
نیتن یاہو کے مخالف سیاسی اتحاد کی کوشش ہے کہ امیر اوحانا کو اسپیکر کے عہدے سے ہٹا کر یشار جماعت کے رکن پارلیمنٹ متان کہانا کو اس منصب پر فائز کیا جائے۔ آیزنکوٹ اس سے پہلے بھی اس تبدیلی کی حمایت کو نیتن یاہو کی جانب سے مذاکرات میں سنجیدگی جانچنے کا معیار قرار دے چکے ہیں۔
وزارتِ عظمیٰ پر اختلاف؛ معاہدے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ
دونوں جماعتوں کے درمیان سب سے بڑا اختلاف صیہونی حکومت کی آئندہ کابینہ کی سربراہی کے معاملے پر ہے۔ نیتن یاہو قومی حکومت تشکیل دینے اور اپنے سیاسی اتحادیوں کو اس میں شامل کرنے کے خواہاں ہیں، جبکہ آیزنکوٹ کا اصرار ہے کہ نئی کابینہ کی سربراہی وہ خود کریں۔
اسرائیلی ذرائع ابلاغ کی رپورٹوں کے مطابق، آیزنکوٹ کا مجوزہ منصوبہ یہ ہے کہ لیکوڈ چار سال کے لیے ان کی سربراہی میں قائم حکومت میں شامل ہو، تاہم نیتن یاہو کے ساتھ وزارتِ عظمیٰ کی باری باری ذمہ داری سنبھالنے کا کوئی معاہدہ نہ کیا جائے۔
اس کے علاوہ ایتامار بن گویر کی جماعت کو کابینہ میں شامل کرنے کا معاملہ بھی دونوں فریقوں کے درمیان اختلاف کی ایک اہم وجہ ہے۔
نیتن یاہو اس سے قبل ایران سے متعلق معاملے سمیت سکیورٹی اور سیاسی چیلنجز کا حوالہ دیتے ہوئے بغیر کسی پیشگی شرط کے مذاکرات کا مطالبہ کرچکے ہیں، تاہم آیزنکوٹ نے ان کی اس دعوت کو ’’سیاسی چال‘‘ قرار دیا تھا۔
سیاسی تعطل کے دوران کنیسٹ کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوششیں
مذاکرات جاری رہنے کے ساتھ ہی آیزنکوٹ کا سیاسی اتحاد کنیسٹ کی سربراہی اور پارلیمنٹ کی اہم کمیٹیوں کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بھی کوششیں کررہا ہے۔ اس سلسلے میں دیگر جماعتوں، بشمول حریدی سیاسی دھڑوں کے ساتھ رابطے اور مشاورت بھی جاری ہے۔
اس طرح لیکوڈ اور یشار کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور بنیادی اختلافات دور کیے بغیر ختم ہوگیا ہے اور وزارتِ عظمیٰ، کابینہ کی تشکیل اور کنیسٹ کے کنٹرول کے حصول کی کشمکش نیتن یاہو اور آیزنکوٹ کے درمیان سیاسی اختلافات کا اہم محور بنی ہوئی ہے۔
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