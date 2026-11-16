بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ برطانیہ کی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز آرگنائزیشن (UKMTO) نے یمن کے جزیرہ سقطری کے مشرق کی طرف دور دراز کے پانیوں میں ایک ممکنہ مدر شپ اور چار مسلح افراد کی ایک چھوٹی کشتی کے ایک تیل کے ٹینکر کے قریب آنے کی خبر دی۔
اس تنظیم کی وارننگ کے مطابق، یہ واقعہ پیر کی صبح 06:30 بجے یمن کے مقامی وقت (پاکستان کے معیاری وقت 08:30 بجے) جزیرہ سقطری کے مشرق میں تقریباً 430 سمندری میل کے فاصلے پر پیش آیا۔
رپورٹ کا خلاصہ:
برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز آرگنائزیشن (UKMTO) کے مطابق، بحیرہ عرب میں یمن کے جزیرہ سقطری کے مشرق میں تقریباً 430 سمندری میل کے فاصلے پر ایک تیل کے ٹینکر کے قریب ایک ممکنہ مدر شپ اور چار مسلح افراد کی ایک چھوٹی کشتی آئی، جس پر ایک سیڑھی بھی دیکھی گئی۔
واقعہ پیر کی صبح 06:30 بجے یمن کے مقامی وقت پر پیش آیا۔ ٹینکر کے کپتان نے قریب آنے کی تصدیق کی۔ حکام معاملے کی جانچ کر رہے ہیں اور گزرنے والے جہازوں کو احتیاط اور مشکوک سرگرمیوں کی اطلاع دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔
وارننگ میں مسلح افراد کی شناخت، تنظیمی وابستگی، حملے کے وقوع، کشتیوں کی قومیت یا مقصد کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں دی گئی۔
بحیرہ عرب کے دور دراز پانیوں میں چھوٹی کشتیوں کا تجارتی جہازوں کے قریب آنا سمندری سلامتی کے جائزوں میں اہم موضوع ہے۔
یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی جب سعودی عرب کے تیل برآمدی راستوں کو سیکیورٹی اور آپریشنل پابندیوں کا سامنا ہے۔
یمن نے گذشتہ موسم گرما سے سعودی بندرگاہوں سے منسلک جہازوں کے خلاف بحری پابندی کا اعلان کیا ہے، جس کے سبب بہت سے سعودی جہاز نہرسوئز کا رخ کرتے ہیں اور کیپ آف گڈ ہوپ کا چکر لگاتے ہیں۔
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