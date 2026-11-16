اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایران کے خلاف میڈیا میں شور شرابے اور بے بنیاد الزامات کے ردعمل میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ فرانس میں نام نہاد ریفریجریٹرز کے معاملے سے لے کر امریکی حکام کے قتل کی سازش کے دعوؤں تک، ہمیں صہیونی حکومت کے میڈیا اور نفسیاتی جنگی نظام کی جانب سے ایک منظم اور بدنیتی پر مبنی بیانیہ سازی کا سامنا ہے۔ اس مہم کا مقصد ایران کو محض مغربی حکومتوں کے لیے خطرہ نہیں، بلکہ عام شہریوں کی روزمرہ زندگی کے لیے بھی دشمن کے طور پر پیش کرنا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس مہم کا مقصد واضح ہے: جب امریکہ اور یورپ کے عوام اپنے رہنماؤں کی جنگ پسندی کی حمایت نہیں کرتے تو خوف و ہراس پیدا کرکے انہیں جنگ کی حمایت پر آمادہ کیا جائے، اور ان رہنماؤں کی سیاسی و فوجی مہم جوئی کو شہریوں کی سلامتی کے دفاع کے نام پر جائز قرار دیا جائے۔ اسی کے ساتھ امریکی حکام کو قتل کی دھمکیوں کا تاثر دے کر جنگ کو ان کے لیے ایک ذاتی مسئلہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
بقائی نے مزید کہا کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف جارحیت کے دوران حکام کو قتل کرکے اور عام شہریوں کو نشانہ بنا کر ریاستی دہشت گردی کی بدترین اور کھلی مثال پیش کی۔ تاہم ایران نے اپنی مزاحمت اور جائز دفاع کے ذریعے سخت جواب دیا ہے اور دیتا رہے گا۔ ایران کو نہ اپنے دشمنوں کے طریقوں کی نقل کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ان عام شہریوں کی زندگیوں میں خلل ڈالنے میں کوئی دلچسپی ہے جو اپنے غیر ذمہ دار رہنماؤں کے غلط فیصلوں کا خود شکار بنے ہوئے ہیں۔
وزارت خارجہ کے ترجمان نے زور دے کر کہا کہ امریکی حکام کا فوجی پناہ گاہوں میں فرار ہوکر چھپنا، جبکہ وہ کل تک جنگ میں فتح کے دعوے کر رہے تھے، دراصل ان لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش ہے جو اپنے رہنماؤں کے جھوٹ اور امریکی حکومت کو اسرائیلی حکومت کی ترجیحات کا سب سے بڑا آلہ کار بنانے پر ناراض ہیں۔
انہوں نے آخر میں لکھا کہ ان حکام کی بڑھتی ہوئی گھبراہٹ اور ذہنی انتشار کسی حربے سے ختم نہیں ہوگا۔ ایران کو جارح کو شکست دینے کے لیے خود جارح کی شکل اختیار کرنے اور شکست خوردہ فریقوں کے کھیل میں شریک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔
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