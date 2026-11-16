اہل بیت(ع) عالمی خبر رساں ایجنسی ابنا کے مطابق، بحرین کی اعلیٰ فوجداری عدالت نے آج پیر، 16 نومبر کو ایک فیصلے میں بحرین کے ممتاز ترین شیعہ مذہبی رہنماؤں میں شمار ہونے والے آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم کو ان کی غیر موجودگی میں عمر قید کی سزا سنائی۔
بحرینی ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق، عدالت نے دو دیگر ممتاز شیعہ علمائے کرام، شیخ محمد سنقور اور شیخ علی السدادی، کو بھی عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ اس کے علاوہ متعدد مذہبی شخصیات کو 15 سال قید سے لے کر عمر قید تک کی سخت سزائیں دی گئی ہیں۔
یہ سزائیں شیعہ علمائے کرام کے خلاف اجتماعی عدالتی کارروائی کے ایک مقدمے میں سنائی گئی ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کے مطابق، اس مقدمے میں مجموعی طور پر 69 افراد نامزد ہیں، جن میں 60 شیعہ علماء شامل ہیں۔
بحرینی حکام نے ملزمان پر ایرانی اداروں سے روابط، غیر قانونی تنظیم قائم کرنے اور سیاسی نظام کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزامات عائد کیے ہیں۔ تاہم ملزمان کے اہل خانہ اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کیا ہے۔
یہ سزائیں ایسے وقت میں سنائی گئی ہیں جب اتوار کی شب بحرین کے مختلف علاقوں، جن میں سترہ، کرزکان، ابوصبیع اور ساحلی علاقے شامل ہیں، میں شیعہ علمائے کرام کے خلاف عدالتی کارروائی کے احتجاج میں مظاہرے کیے گئے۔
انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی اس اجتماعی مقدمے کی کارروائی پر پہلے ہی تنقید کرتے ہوئے تشدد، جبری اعترافات اور منصفانہ عدالتی کارروائی کے حق کی خلاف ورزیوں سے متعلق رپورٹس پر تشویش ظاہر کی تھی۔ ان تنظیموں نے ملزمان کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت دینے کا مطالبہ کیا تھا۔
حالیہ سزاؤں کے بعد، گزشتہ چند روز سے جاری احتجاج کے تناظر میں، شیعہ مذہبی شخصیات کے حوالے سے آلِ خلیفہ حکومت کی سکیورٹی اور عدالتی پالیسیوں پر ایک بار پھر مخالفین اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے شدید تنقید کی جا رہی ہے۔
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