اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، پاکستان کے نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے آج پیر، 25 آبان کو اسلام آباد میں اقتصادی تعاون تنظیم (ایکو) کے وزرائے خارجہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں پائیدار ترقی کے لیے تنازعات کا حل مذاکرات اور بات چیت کے ذریعے نکالنا ناگزیر ہے۔
اجلاس کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں اسحاق ڈار نے واضح کیا کہ پاکستان رکن ممالک کے درمیان روابط اور تعاون کو مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تمام ممالک کو مشترکہ کوششیں کرنا ہوں گی۔
پاکستانی وزیر خارجہ نے کہا کہ کسی بھی اقتصادی منصوبے اور ترقیاتی ایجنڈے کی کامیابی کے لیے امن و استحکام بنیادی شرط ہے۔ امن اور ترقی ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں؛ اقتصادی تعاون مشترکہ مفادات کو فروغ دیتا ہے اور ممالک کو استحکام برقرار رکھنے کے لیے قریب لاتا ہے، جبکہ بدامنی ترقیاتی منصوبوں کو خطرے میں ڈال دیتی ہے۔
اسحاق ڈار نے خطے میں جاری تنازعات اور عدم استحکام پر پاکستان کی گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا کہ ایسے بحرانوں کے اثرات کسی ایک ملک کی سرحدوں تک محدود نہیں رہتے بلکہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ علاقائی عدم استحکام کے باعث تجارتی راستے متاثر ہوتے ہیں، توانائی کی فراہمی میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، سرمایہ کاری کو نقصان پہنچتا ہے اور عوام کی معاشی ترقی کی امیدیں متاثر ہوتی ہیں۔
پاکستانی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ پاکستان ہمیشہ بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق، مذاکرات اور سفارت کاری کے ذریعے تنازعات کے پُرامن حل پر زور دیتا آیا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ وزیراعظم شہباز شریف، آرمی چیف عاصم منیر اور وزارت خارجہ برادر ممالک اور عالمی شراکت داروں کے ساتھ مسلسل قریبی رابطے میں ہیں۔ پاکستان پُرامن حل کے حصول کے لیے اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھے گا۔
اسحاق ڈار نے آخر میں کہا کہ پاکستان مذاکرات کو آگے بڑھانے، کشیدگی میں کمی لانے اور خطے میں پائیدار استحکام کے قیام کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے کے عزم پر قائم ہے۔
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