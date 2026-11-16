اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سیاسی و اقتصادی وفد کی سربراہی کرتے ہوئے کچھ دیر قبل پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد پہنچ گئے۔
عراقچی اپنے دورۂ پاکستان کے دوران اقتصادی تعاون تنظیم (ایکو) کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کے 30ویں اجلاس میں شرکت کریں گے۔
اس سے قبل اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اعلان کیا تھا کہ وزیر خارجہ آئندہ دنوں میں اسلام آباد اور عمان کا دورہ کریں گے۔
بقائی کے مطابق، سید عباس عراقچی پیر کے روز اقتصادی تعاون تنظیم (ایکو) کے وزرائے خارجہ کے 30ویں اجلاس میں شرکت کریں گے۔
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