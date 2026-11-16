اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، الجزیرہ کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ صہیونی حکومت کی نئی کابینہ تشکیل دینے کے ذمہ دار گادی آیزنکوٹ نے زور دے کر کہا ہے کہ کسی بھی صورت میں بنیامین نتن یاہو کو ایک منٹ کے لیے بھی مزید اقتدار میں نہیں رہنا چاہیے۔
انہوں نے مزید کہا کہ نتن یاہو اور ان کے قریبی ساتھیوں کا طرزِ عمل جمہوریت کے لیے ایک ٹھوس اور براہِ راست خطرہ ہے۔ ان کے بقول، اسرائیل میں ایک انچ زمین بھی ایسی نہیں بچی جسے نتن یاہو اور ان کے ذاتی مفادات کی خاطر نشانہ نہ بنایا گیا ہو۔
آیزنکوٹ نے کہا کہ انتخابات کا ایک اور دور منعقد کرنے اور اس کے باوجود نتن یاہو کو اقتدار میں برقرار رہنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔
انہوں نے نتن یاہو کے دفتر کی جانب سے انتخابی عمل میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے کی جانے والی مداخلتوں کی تحقیقات کی غرض سے ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
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