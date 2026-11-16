خبر رساں ادارے اہلِ بیتؑ نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، عراق کی نیشنل حکمت موومنٹ کے سربراہ سید عمار حکیم نے بغداد میں ممتاز طلبہ کے ایک گروپ سے ملاقات کے دوران بین الاقوامی اتحاد کے مشن کے خاتمے کے بعد عراق کی صورتِ حال پر گفتگو کی۔
انہوں نے معاشرے کے مختلف طبقات کو اعتماد میں لینے اور اس بات پر زور دیا کہ عراق تمام شہریوں کا ملک ہے اور اس میں ہر طبقے کے لیے یکساں جگہ ہونی چاہیے۔
عمار حکیم نے عراق کو درپیش سکیورٹی چیلنجز اور خفیہ معلومات جمع کرنے کی سرگرمیاں جاری رکھنے کی ضرورت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ خفیہ شدت پسند گروہوں کے خلاف مقابلے کے لیے مسلسل تیار رہنا ضروری ہے۔ انہوں نے حکومت کے دائرۂ اختیار سے باہر، کسی بھی عنوان کے تحت موجود اسلحے کے مسئلے کو حل کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔
ان کا کہنا تھا کہ عراق کو ایسا اڈہ یا گزرگاہ نہیں بننا چاہیے جہاں سے پڑوسی ممالک کو خطرات لاحق ہوں۔
عراق کی نیشنل حکمت موومنٹ کے سربراہ نے خطے میں کشیدگی کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایرانی قوم کی مزاحمت اور استقامت کو سراہا۔
انہوں نے کہا کہ خطے میں پیش آنے والے واقعات نے علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر بہت سی تبدیلیوں کو جنم دیا ہے۔ ان کے مطابق، عراق ان ممالک میں شامل ہے جنہیں تیل کی پیداوار اور برآمدات میں کمی کے باعث سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔
عمار حکیم نے ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی میں عراق کے کردار کا حوالہ دیتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ جنگ اور نہ جنگ، نہ امن کی صورتِ حال کے مقابلے میں باہمی مفاہمت زیادہ بہتر راستہ ہے۔
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