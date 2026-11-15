اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، آج کے معاشرے میں محبت کو اکثر تحائف دینے، بڑے بڑے وعدے کرنے اور ایک دوسرے سے بڑھتی ہوئی توقعات پوری کرنے کے پیمانے سے ناپا جاتا ہے۔ لیکن خواہشات اور مطالبات کے اس شور میں مدینہ کے ایک چھوٹے سے گھر کی ایک خاموش تصویر آج بھی موجود ہے، جو محبت کا ایک مختلف مفہوم سمجھاتی ہے۔ اس گھر میں بعض اوقات کسی چیز کا مطالبہ نہ کرنا ہی محبت کا سب سے بڑا اظہار تھا۔
فاطمی طرزِ زندگی محض ایک تاریخی نمونہ نہیں، بلکہ دوسرے انسان کی صلاحیتوں اور حدود کو سمجھنے کا ایک انسانی رویہ ہے۔ اس سوچ میں شریکِ حیات کو ضروریات پوری کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں، بلکہ ایک ایسا انسان سمجھا جاتا ہے جس کی اپنی صلاحیتیں اور محدودیتیں ہیں۔
ایک روایت جو توقعات کے رائج تصور کو بدل دیتی ہے
حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے بارے میں ایک روایت نقل ہوئی ہے کہ ایک روز امیرالمؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے محسوس کیا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں۔ آپؑ نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا تاکہ میں آپ کے لیے کچھ انتظام کردیتا؟
حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جواب دیا:
’’یَا أَبَا الْحَسَنِ! إِنِّی لَأَسْتَحْیِی مِنْ إِلَهِی أَنْ أُکَلِّفَ نَفْسَکَ مَا لَا تَقْدِرُ عَلَیْهِ‘‘
’’اے ابوالحسن! مجھے اپنے پروردگار سے حیا آتی ہے کہ میں آپ کو ایسے کام کا پابند بناؤں جس کی آپ میں استطاعت نہیں۔‘‘ [۱]
بظاہر یہ ایک روزمرہ کے سوال کا مختصر جواب ہے، لیکن اس کے اندر ایک مکمل اخلاقی نظام پوشیدہ ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس موقع پر اپنی ضرورت اور اپنے شوہر کی استطاعت کے درمیان توازن قائم کیا۔ اس طرزِ عمل کی بنیاد قرآن کریم کے اس اصول پر ہے:
’’لَا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا‘‘
’’اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ دار نہیں ٹھہراتا۔‘‘ [۲]
حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس الٰہی اصول کو صرف شرعی احکام تک محدود نہیں رکھتیں، بلکہ اسے انسانی تعلقات اور خاندانی زندگی میں بھی عملی طور پر نافذ کرتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کی استطاعت کے مطابق ذمہ داریاں دیتا ہے تو ہمیں بھی اپنے گھروں میں شریکِ حیات سے اس کی صلاحیت کے مطابق توقعات رکھنی چاہئیں۔
جب خواہشات دباؤ بن جاتی ہیں
ازدواجی زندگی کے بہت سے خاموش بحران بڑی بے وفائیوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ مسلسل بڑھتی ہوئی چھوٹی چھوٹی توقعات سے جنم لیتے ہیں۔ ان میں سے ہر توقع الگ سے شاید زیادہ بھاری محسوس نہ ہو، لیکن جب یہ سب جمع ہوجاتی ہیں تو رشتے کو کمزور کردیتی ہیں۔
ایک ایسا شریکِ حیات جسے ہر روز یہ ثابت کرنا پڑے کہ وہ ہر کام کی صلاحیت رکھتا ہے؛ جو گھر کے اخراجات بھی پورے کرے، جذباتی سہارا بھی بنے، ہر وقت دستیاب بھی رہے اور کبھی تھکن کا اظہار بھی نہ کرے۔ یہ مثالی تصور درحقیقت ایک ایسا بوجھ ہے جو انسان کے کندھوں پر ڈال دیا جاتا ہے۔ شاید کوئی اسے کھل کر بیان نہ کرے، لیکن رات کی خاموشی اور دل میں دبے ہوئے احساسات اس بوجھ کی شدت کو ظاہر کرتے ہیں۔
اس کے برعکس، فاطمی طرزِ زندگی ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی محبت صرف خواہشات پوری کرنے کا نام نہیں، بلکہ دوسرے انسان کی حدود اور مجبوریوں کو سمجھنے کا نام بھی ہے۔
یہ سمجھنا ضروری ہے کہ میرا شریکِ حیات بھی ایک انسان ہے، جس کی توانائی، صلاحیت اور برداشت محدود ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس روایت میں یہی طرزِ عمل اختیار کیا۔ آپؑ نے اپنی ضرورت کو دیکھا، لیکن اس سے پہلے اپنے شریکِ حیات کی استطاعت کو پیشِ نظر رکھا۔ [۳]
یہ رویہ ترس کی بنیاد پر نہیں، بلکہ حیا کی بنیاد پر تھا؛ ایسی حیا جو توحیدی فکر سے جنم لیتی ہے۔ انسان اپنے پروردگار سے حیا کرتا ہے کہ کسی دوسرے بندے کو ایسے کام کا پابند بنائے جو اس کی استطاعت سے باہر ہو۔
وہ قرآنی آیت جو ذمہ داری کی حدود واضح کرتی ہے
قرآن کریم نے سورۂ طلاق کی آیت نمبر 7 میں خاندانی اور مالی معاملات کے حوالے سے اسی اصول کو واضح کیا ہے:
’’لِیُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَیَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْرًا‘‘
’’صاحبِ وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے اور جس کے رزق میں تنگی ہو، وہ اسی میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے۔ اللہ کسی شخص کو اس سے بڑھ کر ذمہ دار نہیں ٹھہراتا جتنا اس نے اسے دیا ہے۔ اللہ عنقریب تنگی کے بعد آسانی پیدا کردے گا۔‘‘ [۴]
اگرچہ یہ آیت خاندانی احکام کے تناظر میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس میں ایک عمومی انسانی اصول بھی بیان کیا گیا ہے کہ کسی سے اس کی استطاعت سے بڑھ کر توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ مفسرین نے اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صاحبِ ثروت کو بخل کرنے کا پابند بناتا ہے اور نہ ہی تنگ دست کو اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ اٹھانے کا حکم دیتا ہے۔
جب یہ اصول مالی معاملات میں نافذ ہوتا ہے تو جذباتی تعلقات اور روزمرہ کی توقعات میں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔
حیا؛ توقعات کے معاشرے میں ایک گم شدہ قدر
حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اس روایت کا ایک اہم پہلو لفظ ’’حیا‘‘ کا استعمال ہے۔ ہماری دینی ثقافت میں حیا کو عموماً شرم اور جھجک کے معنی میں سمجھا جاتا ہے، لیکن یہاں اس سے مراد دوسرے انسان کی عزت، وقار اور حدود کا احترام بھی ہے۔
حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے پروردگار سے حیا آتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو ایسی ذمہ داری کے بوجھ تلے ڈالیں جسے اٹھانے کی ان میں استطاعت نہیں۔ [۵]
یہ حیا بے عملی یا خاموشی اختیار کرنے کا نام نہیں، بلکہ ایک ایسا مثبت اخلاقی رویہ ہے جو انسان کی حقیقت اور کائنات میں اس کے مقام کی گہری معرفت سے جنم لیتا ہے۔
اس فکر کے مطابق انسان ضروریات پوری کرنے والی کوئی مشین نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے، جس کی صلاحیتوں اور حدود کا خیال رکھنا ضروری ہے۔
آج کی زندگی میں اس حیا کا اظہار کئی سادہ مگر گہرے طریقوں سے ہوسکتا ہے۔ مثلاً جب شریکِ حیات تھکا ہوا ہو تو یہ پوچھنے کے بجائے کہ ’’تم نے فلاں کام کیوں نہیں کیا؟‘‘ یہ پوچھا جائے کہ ’’تمہاری طبیعت کیسی ہے؟‘‘
جب مالی حالات کسی چیز کی خریداری کی اجازت نہ دیں تو کمی کا شکوہ کرنے کے بجائے شریکِ حیات کی کوششوں کی قدر کی جائے۔ جب وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو تو توقعات کی فہرست میں اضافہ کرنے کے بجائے اس کا بوجھ کم کرنے کی کوشش کی جائے۔
یہ کوئی بڑے کام نہیں، لیکن یہی چھوٹی چھوٹی خواہشات سے دست برداری دوسرے انسان کے لیے سکون اور محبت کے ساتھ جینے کی گنجائش پیدا کرتی ہے۔
ایسا گھر جہاں توقعات کا بوجھ نہ ہو
فاطمی طرزِ زندگی کو ایک جملے میں بیان کیا جائے تو شاید یہ کہا جاسکتا ہے کہ ایسا گھر جہاں توقعات کا تعین خواہشات کی فہرست کے بجائے شریکِ حیات کی استطاعت کو سامنے رکھ کر کیا جائے۔
اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی ضروریات بیان نہ کرے یا اپنی خواہشات کو نظر انداز کردے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بھی ضروریات تھیں اور آپؑ نے انہیں چھپایا نہیں، لیکن اپنی ضرورت بیان کرنے کا آپؑ کا انداز مختلف تھا۔ آپؑ نے اپنی بات اس طرح پیش نہیں کی کہ سامنے والے کو اپنی ناکامی یا بے بسی کا احساس ہو۔ [۶]
یہی وہ مقام ہے جہاں بہت سے لوگ ناکام ہوجاتے ہیں۔ بعض اوقات انسان اپنی ضروریات اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ انجانے میں شریکِ حیات کو کٹہرے میں کھڑا کردیتا ہے۔
فاطمی فکر میں محبت کوئی لین دین نہیں کہ ہر شخص اپنی خواہشات کے مطابق دوسرے سے کچھ حاصل کرے۔ محبت تو ایک ایسی فضا ہے جہاں دو انسان اپنی تمام صلاحیتوں اور کمزوریوں کے ساتھ ایک دوسرے کے پہلو میں زندگی گزارتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کا بوجھ کم کریں، نہ کہ بڑھائیں۔
بعض اوقات اس بوجھ کو کم کرنے کا سب سے بڑا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ انسان کچھ خواہشات کا مطالبہ نہ کرے، کچھ باتوں پر خاموشی اختیار کرے اور بعض توقعات سے درگزر کرے۔
شاید محبت کا سب سے مشکل ہنر بھی یہی ہے کہ انسان یہ سمجھ سکے کہ اسے اپنے شریکِ حیات سے کیا مانگنا چاہیے اور کن باتوں میں اس کی مجبوریوں کا خیال رکھنا چاہیے۔
حوالہ جات:
۱۔ علامہ مجلسی، بحار الانوار، جلد 43، صفحہ 59۔
۲۔ قرآن کریم، سورۂ بقرہ، آیت 286۔
۳۔ علامہ مجلسی، بحار الانوار، جلد 43، صفحہ 59۔
۴۔ قرآن کریم، سورۂ طلاق، آیت 7۔
۵۔ علامہ مجلسی، بحار الانوار، جلد 43، صفحہ 59۔
۶۔ ایضاً۔
فیروزہ دلدارى
(محقق، میڈیا اور سوشل میڈیا کارکن)
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