اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکی حکام نے وال اسٹریٹ جرنل کو بتایا ہے کہ امریکی انٹیلی جنس ادارے محتاط اندازے کے تحت سمجھتے ہیں کہ ایران کے اسلحہ خانے میں 1500 سے 2500 بیلسٹک میزائل موجود ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی حکام بھی ایران کے میزائلوں کی تعداد 1500 سے زیادہ بتاتے ہیں۔
1500 میزائلوں کی تعداد امریکی انٹیلی جنس اداروں کے اندازے کے مطابق ایران کی میزائل صلاحیت کا کم از کم تخمینہ ہے۔
امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایران پہلے سے ذخیرہ کیے گئے پرزوں کی مدد سے نئے بیلسٹک میزائل تیار کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔
یہ اندازہ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیتھ کے اس حالیہ دعوے سے مطابقت نہیں رکھتا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایران کا فوجی صنعتی ڈھانچہ مکمل طور پر تباہ کردیا گیا ہے۔
وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق، امریکی حکام ایران کے میزائلوں کی درست تعداد کے بارے میں زیادہ یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے، تاہم انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایران میں میزائلوں کی تیاری تاحال جاری ہے۔
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