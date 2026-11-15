بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز (UKMTO) نے رپورٹ دی ہے کہ خلیج فارس میں ایک آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔
سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ (سپاہ بحریہ) نے بارہا اعلان کیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں ایرانی انتظامات کی پاسداری لازمی ہے اور خلاف ورزی کرنے والوں کا آبنائے ہرمز سے باہر بھی تعاقب کیا جاتا ہے اور انہیں نشانہ بنایا جاتا ہے۔
بھارت کے شپنگ حکام نے اس برطانوی ادارے کو بتایا ہے کہ ان کے ایک آئل ٹینکر پر خلیج فارس سے مشرق کی طرف گذرتے ہوئے، آبنائے ہرمز میں داخل ہونے سے پہلے، حملہ کیا گیا ہے۔
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