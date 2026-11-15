اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، کابل کی جامعات میں تدریس سے وابستہ معروف شیعہ استاد دین محمد جاوید کو حال ہی میں طالبان کے خفیہ ادارے کے اہلکاروں نے گرفتار کرکے نامعلوم مقام پر منتقل کردیا ہے۔
کابل میں موجود ایک باخبر ذریعے نے ابنا کے نمائندے کو بتایا کہ یونیورسٹی کے اس استاد کو جمعہ کی صبح (22 آبان) مغربی کابل کے علاقے سرکاریز سے نامعلوم وجوہات کی بنا پر گرفتار کیا گیا۔
اس ذریعے نے دین محمد جاوید کی گرفتاری کے طریقۂ کار اور ان کی موجودہ صورت حال کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم کرنے سے گریز کیا۔ طالبان حکام بھی عموماً ایسے واقعات میں گرفتاری کی وجوہات اور زیر حراست افراد کے مقام کے بارے میں معلومات جاری نہیں کرتے۔
اس علمی اور ثقافتی شخصیت کی گرفتاری نے ان کی سلامتی اور مستقبل کے حوالے سے تشویش پیدا کردی ہے۔ دین محمد جاوید کے قریبی حلقوں نے ان کی صورت حال واضح کرنے اور انہیں جلد از جلد رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
دین محمد جاوید گزشتہ برسوں کے دوران کابل کی متعدد جامعات میں تدریسی خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ ان میں کارتے چار کے علاقے میں واقع ابن سینا یونیورسٹی بھی شامل ہے۔
ان کے قریبی حلقے انہیں افغانستان کی مؤثر علمی اور ثقافتی شخصیات میں شمار کرتے ہیں۔ ان کے مطابق، کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد بھی انہوں نے بے شمار مشکلات کے باوجود عوام اور طلبہ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ حالانکہ ان کے لیے افغانستان سے باہر جانے کا موقع موجود تھا، لیکن انہوں نے مشکل حالات میں اپنے ہم وطنوں کے درمیان رہنے کو ترجیح دی۔
دین محمد جاوید نے اپنی علمی اور ثقافتی سرگرمیوں کے دوران کئی کتابیں تصنیف اور شائع کی ہیں۔ ان کی نمایاں تصانیف میں ’’افغانستان کی تاریخ میں عورت‘‘ اور ’’تفسیر کلام جاوید‘‘ شامل ہیں۔
افغانستان میں اساتذہ اور ثقافتی کارکنوں کی گرفتاریاں
دین محمد جاوید کی گرفتاری کابل میں طالبان کے ہاتھوں کسی یونیورسٹی استاد کی پہلی گرفتاری نہیں ہے۔ طالبان کی دوبارہ اقتدار میں واپسی کے بعد سے اب تک درجنوں یونیورسٹی اساتذہ، صحافیوں اور ثقافتی و ذرائع ابلاغ سے وابستہ کارکنوں کو گرفتار کرکے جیلوں میں ڈالا جا چکا ہے۔ اس سلسلے نے بین الاقوامی اداروں کی تشویش بھی بڑھا دی ہے۔
افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن (یوناما) اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی اپنی حالیہ رپورٹوں میں طالبان کی جانب سے صحافیوں، مذہبی و ثقافتی کارکنوں اور ذرائع ابلاغ سے وابستہ افراد کے خلاف جاری کریک ڈاؤن اور پابندیوں پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے خبردار کیا ہے۔
آپ کا تبصرہ