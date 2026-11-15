اہلِ بیت انٹرنیشنل نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، سید ابراہیم خلیل رضوی نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے یومِ شہادت کے سلسلے میں منعقدہ مجلسِ عزاداری سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام کی حقیقت سمجھنے کے لیے رسولِ اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان کے ساتھ اہلِ بیتؑ کی ولایت اور ان کے مقام و مرتبے کو تسلیم کرنا بھی ضروری ہے۔
انہوں نے انبیائے کرام کی بعثت کے مقصد کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے صرف دینِ اسلام ہی نازل نہیں کیا، بلکہ رسولِ اکرمؐ کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تاکہ معاشرے میں عدل قائم ہو اور انسانوں کو ہدایت حاصل ہو۔
بنگلہ دیشی عالمِ دین نے بعض افراد کے دین سے متعلق نامکمل تصور پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وقت گزرنے کے ساتھ یہ سوچ عام کی گئی کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ جیسی عبادات ہی مکمل دین داری ہیں، حالانکہ دین کے اہم ارکان میں ولایتِ الٰہی کو قبول کرنا اور اہلِ بیتؑ کی پیروی کرنا بھی شامل ہے۔
انہوں نے ابلیس کے واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ابلیس نے طویل عبادت کی اور بلند مقام حاصل کیا، لیکن اللہ کے حکم کی نافرمانی اور اس کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرنے کے باعث بارگاہِ الٰہی سے نکال دیا گیا۔ ان کے مطابق یہ واقعہ واضح کرتا ہے کہ اللہ کے حکم اور ولایت کے سامنے اطاعت کے بغیر عبادت انسان کو حقیقی کامیابی تک نہیں پہنچا سکتی۔
سید ابراہیم خلیل رضوی نے واقعۂ غدیر خم اور حارث بن نعمان کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جب رسولِ اکرمؐ نے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان فرمایا تو ایک شخص نے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ جیسی عبادات کو تسلیم کرنے کے باوجود اس اعلان پر اعتراض کیا اور کہا کہ اگر یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ عذاب قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان کے بیان کے مطابق، روایت میں آتا ہے کہ اس شخص پر فوراً عذاب نازل ہوا، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم اور حضرت علیؑ کی ولایت کے سامنے سرکشی کی تھی۔
انہوں نے اموی اور عباسی حکومتوں کے دور کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان ادوار میں ائمہ اہلِ بیتؑ کے خلاف پابندیاں عائد کی گئیں تاکہ لوگ ان کے علم اور معارف سے استفادہ نہ کر سکیں۔
ان کا کہنا تھا کہ جن لوگوں کو معصوم ائمہؑ کی خدمت میں حاضر ہونے اور ان کی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کرنے کا موقع ملا، انہوں نے اسلام کی حقیقت کو درست طور پر پہچانا، جبکہ ان سرچشموں سے دور رہنے والے لوگ رفتہ رفتہ اسلام کی اصل تعلیمات سے دور ہوتے چلے گئے۔
سید ابراہیم خلیل رضوی نے آخر میں رسالت اور ولایت کے باہمی تعلق پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مقامِ رسالت اور حقیقتِ ولایت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اہلِ بیتؑ کی عظمت و منزلت کو پہچاننا اور ان کا احترام کرنا ضروری ہے، کیونکہ اہلِ بیتؑ کی معرفت اور تکریم کے بغیر رسالت اور ولایت کی حقیقت کو مکمل طور پر سمجھنا ممکن نہیں۔
مجلسِ عزاداری میں اہلِ بیتؑ سے عقیدت رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ یہ اجتماع حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی روحانی شخصیت اور آپؑ کی تعلیمات سے وابستگی کے اظہار کا موقع بھی بنا۔
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