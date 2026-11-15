اہلِ بیت انٹرنیشنل نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، قاسم بلشان نے المعلومہ نیوز ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جرف النصر میں حشد الشعبی کے خلاف جاری مہم دراصل امریکی منصوبوں اور دباؤ کا حصہ ہے، جس کے ذریعے اس فورس کو علاقے سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ امریکا کا دباؤ صرف جرف النصر سے حشد الشعبی کے انخلا تک محدود نہیں، بلکہ واشنگٹن حشد الشعبی سے متعلق قانون کی منظوری روکنے کے لیے بھی کوششیں کر رہا ہے، حالانکہ یہ قانون طویل عرصے سے زیرِ انتظار ہے۔ ان کے مطابق بعض عراقی داخلی عناصر بھی امریکی ایجنڈے پر عمل کر رہے ہیں۔
بلشان نے مزید الزام لگایا کہ خلیجی ممالک عراق میں امریکی مقاصد کے حصول کے لیے واشنگٹن کے منصوبوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ ان کے بقول اس حمایت میں حشد الشعبی سے متعلق قانون کی منظوری رکوانے کے لیے امریکی دباؤ کی تائید اور جرف النصر میں اس فورس کے خلاف منفی مہم چلانا شامل ہے۔
عراقی تجزیہ کار کے مطابق، اس مہم کا مقصد حشد الشعبی کی ساکھ خراب کرنا اور اس کے خلاف بے بنیاد الزامات اور غلط دعوے پھیلانا ہے۔
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