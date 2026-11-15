اہلِ بیت انٹرنیشنل نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، شبیر حسن میثمی نے پاکستان کے علاقے جہلم میں واقع حوزہ علمیہ امام حسنؑ میں ایامِ فاطمیہ کے سلسلے میں منعقدہ مجلسِ عزا سے خطاب کرتے ہوئے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی اور کردار کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے زور دیا کہ معاشرے کو سیرتِ فاطمیؑ سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بلند مقام و مرتبے کو سمجھنے کے لیے رسولِ اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک آپؑ کی خصوصی حیثیت، محبت اور احترام کو سمجھنا ضروری ہے۔
شبیر حسن میثمی نے مزید کہا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کا دفاع اور الٰہی اصولوں و اقدار کی حفاظت کسی مخصوص زمانے یا حالات تک محدود نہیں۔ ہر دور اور ہر صورتحال میں اس مقصد کے لیے بصیرت، شجاعت اور ثابت قدمی ضروری ہے۔
انہوں نے اہلِ بیت علیہم السلام کی مجالسِ عزاداری کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان مجالس کا مقصد صرف سوگ منانا اور عقیدت کا اظہار کرنا نہیں، بلکہ یہ اہلِ بیتؑ کی سیرت اور تعلیمات کو گہرائی سے سمجھنے اور ان پر انفرادی و اجتماعی زندگی میں عمل کرنے کا ایک قیمتی موقع بھی ہیں۔
آخر میں انہوں نے زور دیا کہ اہلِ بیتؑ کے علمی و اخلاقی خزانے سے استفادہ کرتے ہوئے معاشرے میں دینی شعور اور آگاہی کو فروغ دیا جائے، اخلاقی فضائل کو عام کیا جائے اور محبتِ اہلِ بیتؑ، ولایت سے وابستگی اور خاندانِ عصمت و طہارتؑ کی پیروی کی ثقافت کو مزید مضبوط بنایا جائے۔
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