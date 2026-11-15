اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، نیویارک ٹائمز نے رپورٹ کیا کہ جمعے کے روز امریکا میں پروازوں کا ملک گیر تعطل ایک پرانے روٹر کو تبدیل کرنے کی کوشش کے دوران پیش آیا۔ اس عمل کے نتیجے میں مواصلاتی نیٹ ورک پر دباؤ بڑھا اور اس کا ایک حصہ کام کرنا چھوڑ گیا۔
اس واقعے کے بعد ہفتے تک ہزاروں پروازیں منسوخ ہو چکی تھیں اور بڑی تعداد میں مسافر ہوائی اڈوں پر پھنس گئے۔ رواں صدی میں یہ تیسرا موقع تھا جب امریکی فیڈرل ایوی ایشن ایڈمنسٹریشن نے ملک بھر میں پروازیں روکنے کا اعلان کیا۔
امریکی وزیرِ ٹرانسپورٹ شان ڈفی نے فضائی نظام کی جدید کاری کے لیے 50 ارب ڈالر کے ہنگامی فنڈ کا مطالبہ کیا اور مالی وسائل کی کمی کو مسائل کی ایک بڑی وجہ قرار دیا۔ تاہم کانگریس کے ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ فیڈرل ایوی ایشن ایڈمنسٹریشن گزشتہ سال مختص کیے گئے 12 ارب 50 کروڑ ڈالر کے بجٹ کا بڑا حصہ اب تک خرچ نہیں کر سکی۔
کانگریس کے نگران ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکا کے فضائی ٹریفک کنٹرول کے تین چوتھائی سے زیادہ نظام پرانے ہو چکے ہیں یا فرسودگی کے خطرے سے دوچار ہیں۔ بنیادی ڈھانچے کی جدید کاری کے لیے اربوں ڈالر مختص کیے جانے کے باوجود ناقص منصوبہ بندی اور عمل درآمد میں تاخیر کے باعث خدشات برقرار ہیں۔
رپورٹ کے مطابق فضائی بحران دوسرے روز بھی جاری رہا اور صرف ایک دن میں 10 ہزار سے زیادہ پروازیں منسوخی یا تاخیر کا شکار ہوئیں۔ ہوائی اڈوں پر مسافروں کی پریشانی اور پروازوں کی بار بار معطلی کا سلسلہ برقرار رہا۔
امریکن ایئرلائنز سمیت بعض فضائی کمپنیوں میں پائلٹوں کی کمی اور عملے سے متعلق دیگر مسائل نے بھی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔
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