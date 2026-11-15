اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، سید ابراہیم امین السید نے یومِ شہید کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین، ایران، یمن اور لبنان میں ہونے والے واقعات اور جرائم کے پیچھے امریکا، اسرائیل اور اس کے حامی ممالک کا کردار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے لبنان کے خلاف جنگوں اور وسیع تباہی کے باوجود اپنے مقاصد حاصل نہیں کیے۔
حزب اللہ رہنما نے سابق اسرائیلی وزیر دفاع آویگدور لیبرمین کے اس بیان کا حوالہ دیا جس میں انہوں نے اسرائیل کے ایک اور ممکنہ انہدام کے خدشے کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے اسرائیلی کابینہ کی تشکیل کے لیے نامزد گادی آئزن کوٹ کے بیان کا بھی ذکر کیا، جن کے مطابق نیتن یاہو کا اقتدار میں برقرار رہنا اسرائیل کی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ امین السید کے بقول یہ بیانات ظاہر کرتے ہیں کہ جنگ کے بعد اسرائیل کی سلامتی کو سنگین چیلنجز درپیش ہیں۔
امین السید نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکا کی عظمت بحال کرنے کے دعوے کے باوجود ناکام ہوئے ہیں۔ ان کے مطابق امریکا میں حالیہ انتخابی نتائج ملک میں بڑی سیاسی تبدیلیوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور ٹرمپ نے بھی انہیں امریکا کے لیے ایک بڑا دھچکا قرار دیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ لبنان میں حزب اللہ کی مزاحمت، فلسطین میں ہونے والی پیش رفت اور ایران کی استقامت نے امریکا کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ دنیا کے معاملات پر پہلے کی طرح اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتا۔
حزب اللہ رہنما کے مطابق امریکی انتخابات میں پہلی بار ایران کے ساتھ جنگ کی حمایت یا مخالفت اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات جیسے معاملات نمایاں موضوعات بنے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عالمی سطح پر اسرائیلی مؤقف کو بھی پہلے جیسی قبولیت حاصل نہیں رہی اور اقوام متحدہ میں نیتن یاہو کو سفارتی تنہائی کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ بعض یورپی ممالک کی جانب سے اسرائیل کے خلاف نئے مؤقف سامنے آئے ہیں۔
امین السید نے کہا کہ ایران نے خطے کی نئی تشکیل اور نقشہ بندی میں اہم کردار ادا کیا ہے، کیونکہ ایک بڑی علاقائی طاقت نے امریکا کا مقابلہ کرکے اسے بتا دیا کہ وہ ناقابلِ تسخیر نہیں۔ ان کے بقول لبنان اور پورے خطے میں مزاحمت کی جدوجہد کے نتیجے میں بڑی کامیابی کی امید ہے۔
حزب اللہ رہنما نے یمن اور سعودی عرب کے درمیان تنازع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یمنی عوام کو اپنے حقوق واپس لینے کا حق حاصل ہے اور جنگ جاری رکھنے سے کسی فریق کو سیاسی فائدہ نہیں ہوگا۔
انہوں نے سعودی حکام پر زور دیا کہ وہ یمن کے عوام کے حقوق تسلیم کریں، مسلمانوں کے خون کی حفاظت کریں اور سیاسی حل کی طرف آئیں۔ ان کے مطابق سعودی عرب کو یمن کو دشمن کے بجائے ہمسایہ اور ممکنہ دوست سمجھنا چاہیے۔
امین السید نے لبنان کی داخلی صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا کہ بعض حلقوں کی جانب سے حزب اللہ کے ہتھیاروں کو ریاست کے پاس محدود کرنے کا مطالبہ دراصل مزاحمت کو غیر مسلح کرنے کی کوشش ہے، جبکہ لبنان کی سرزمین پر اسرائیلی حملے اور قبضے کا سلسلہ جاری ہے۔
انہوں نے الزام عائد کیا کہ مزاحمت کو غیر مسلح کرنے کی کوششیں اسرائیل کے مفادات کے مطابق ہیں اور لبنانی حکومت دشمن کے سامنے جھک چکی ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ اگر ہتھیاروں کا معاملہ قومی مفاد سے متعلق ہے تو اس پر بحث اور مکالمہ ہونا چاہیے۔
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