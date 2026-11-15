اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، یمنی فوج کے ترجمان یحییٰ سریع نے بتایا کہ سعودی جنگی طیاروں نے ایف 15 طیاروں کے ذریعے یہ حملے کیے، جنہوں نے خمیس مشیط کے فوجی اڈے سے پرواز کی تھی۔
یحییٰ سریع کے مطابق، ان حملوں کے بعد حالیہ جنگ کے آغاز سے اب تک یمن پر سعودی فضائی اور میزائل حملوں کی مجموعی تعداد 5 ہزار 20 ہو گئی ہے۔
دوسری جانب، گزشتہ چند روز کے دوران یمن کے مختلف محاذوں، خصوصاً لحج، تعز، مأرب اور الجوف میں سعودی حمایت یافتہ عناصر اور یمنی مسلح افواج کے درمیان جھڑپوں میں بھی شدت آئی ہے۔
یمنی فوج کے ترجمان نے ہفتے کی شام یہ بھی دعویٰ کیا کہ لحج صوبے میں سعودی حمایت یافتہ جنگجوؤں کے ایک اجتماع کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا گیا، جس میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے جبکہ بڑی تعداد میں فوجی گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔
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