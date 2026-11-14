اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، خبر رساں ادارے تاس نے بتایا ہے کہ امریکہ میں فضائی ٹریفک کنٹرول کے نظام میں خرابی کے باعث تاخیر یا منسوخ ہونے والی پروازوں کی تعداد 15 ہزار سے تجاوز کر گئی ہے۔
فلائٹ ایور کی ویب سائٹ پر دستیاب اعداد و شمار کے مطابق، اب تک امریکہ کے اندرونی، امریکہ آنے والی اور امریکہ سے روانہ ہونے والی مجموعی طور پر 8 ہزار 501 پروازیں تاخیر کا شکار ہوئی ہیں، جبکہ 7 ہزار 218 پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔
اس سے قبل امریکی فیڈرل ایوی ایشن ایڈمنسٹریشن نے فضائی ٹریفک کنٹرول کے آلات میں خرابی کے باعث ملک کے تمام ہوائی اڈوں سے طیاروں کی پروازوں کو تقریباً ساڑھے چار گھنٹے کے لیے روک دیا تھا۔
بعد ازاں امریکہ کے وزیرِ ٹرانسپورٹ شان ڈفی نے اعلان کیا کہ یہ خلل پرانے اور فرسودہ آلات کے باعث پیدا ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی کانگریس کو ان آلات کی تبدیلی کے لیے 50 ارب ڈالر مختص کرنے چاہییں۔
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