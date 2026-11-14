اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، حزب اللہ کے پارلیمانی دھڑے ’’وفاداری برائے مزاحمت‘‘ کے سینئر رکن حسین الحاج حسن نے یومِ شہید کے موقع پر مزاحمت کے شہداء کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے اور شہداء کے درمیان سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ ہم ان کے راستے کو جاری رکھیں گے اور ان شاء اللہ اس مشن کو پایۂ تکمیل تک پہنچائیں گے۔
حسین الحاج حسن نے کہا کہ ہم اپنے عہد پر قائم ہیں اور اپنے عظیم شہداء، بالخصوص امتِ مسلمہ کے عظیم رہنما شہید امام سید علی خامنہ ای اور سیدِ مقاومت شہید سید حسن نصراللہ سے تجدیدِ عہد کرتے ہیں کہ ان کے راستے پر چلتے رہیں گے۔ کوئی طاقت، دباؤ، دھمکی، لالچ یا کوئی دوسری چیز ہمیں اس راستے سے منحرف نہیں کر سکتی جسے انہوں نے اختیار کیا تھا۔
انہوں نے زور دیا کہ آزمائشیں، مشکلات اور رکاوٹیں خواہ کتنی ہی سخت کیوں نہ ہوں، ہم اپنے عظیم شہداء کے معزز راستے پر ثابت قدم رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب صہیونی حکومت اور امریکہ جیسے مجرم ہمارے دشمن بن کر ہم سے جنگ کرتے ہیں تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ہم حق کے راستے پر ہیں، چاہے یہ راستہ کتنا ہی دشوار اور کٹھن کیوں نہ ہو۔
حزب اللہ کے اس رکنِ پارلیمنٹ نے کہا کہ امریکہ کے اتحادیوں کو جان لینا چاہیے کہ وہ باطل اور غلط راستے پر ہیں، خواہ ان کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ لہٰذا جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ مزاحمت کے خلاف امریکہ اور اسرائیل پر بھروسا کرنا درست راستہ ہے، وہ غلطی پر ہے۔
حسین الحاج حسن نے مزید کہا کہ مزاحمت کے خلاف امریکہ اور صہیونی حکومت پر انحصار کرنا کسی بھی شخص کی جانب سے اختیار کیا جانے والا سب سے غلط راستہ ہے۔ امریکیوں، صہیونیوں، بعض عرب و مغربی ممالک اور لبنان کے اندر کچھ حلقوں کا خیال تھا کہ وہ 2024ء کی جنگ، اس کے بعد کے 15 ماہ اور پھر 2026ء کی جنگ کے دوران مزاحمت کو ختم کر دیں گے۔
انہوں نے کہا کہ لیکن ان تمام فریقوں نے دیکھ لیا کہ مزاحمت کو ختم نہیں کیا جا سکتا اور وہ بدستور موجود ہے۔ مزاحمت کا داخلی اور خارجی دشمنوں کی توجہ کا مرکز بن جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ پوری قوت کے ساتھ میدان میں موجود ہے۔ اسی سلسلے میں چند روز قبل پانچ بڑی طاقتوں کے سفیروں نے ایک بیان جاری کیا اور اس مزاحمت کو نشانہ بنایا جس کے بارے میں وہ دعویٰ کرتے تھے کہ اس کا خاتمہ ہو چکا ہے۔
حزب اللہ کے رکنِ پارلیمنٹ کے مطابق، اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمنوں کا منصوبہ اپنی تمام تر کارروائیوں، بچوں، خواتین اور مردوں کے خلاف جرائم اور قتلِ عام، نیز مزاحمتی جنگجوؤں اور رہنماؤں کے قتل کے باوجود اپنے مقصد میں ناکام رہا ہے۔
حسین الحاج حسن نے ایران کے خلاف امریکی و صہیونی جارحیت کے مقاصد کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جیسا کہ امریکہ اور اسرائیل بارہا اعلان کر چکے تھے، اس جارحیت کا مقصد ایران کو تباہ کرنا اور اس کے نظام کو گرانا تھا۔ لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود، اگرچہ ہمارے عظیم رہنما امام سید علی خامنہ ای شہید ہو گئے، دشمن اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا اور نتیجہ اس کے اندازوں کے بالکل برعکس نکلا۔
حزب اللہ کے رہنما نے کہا کہ آج ایران آبنائے ہرمز کو کنٹرول کر رہا ہے اور آئندہ بھی اس پر اپنا کنٹرول برقرار رکھے گا۔ اس طرح وہ عالمی معیشت کی ایک اہم ترین شریان پر اپنا اثر و رسوخ قائم رکھے گا۔
انہوں نے امریکی انتخابات کے نتائج کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے نائب جے ڈی وینس، ایران کے خلاف جنگ اور امریکہ کے صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کو امریکی وسط مدتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کی شکست کی اہم ترین وجوہات میں شمار کرتے ہیں۔
حسین الحاج حسن نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریپبلکن پارٹی کی انتخابی شکست دراصل ایران، لبنان، یمن، فلسطین، عراق اور دیگر محاذوں پر امریکی و صہیونی دشمن کے خلاف مزاحمت کے عزم، قوت اور استقامت کے اثرات کا نتیجہ ہے۔
حزب اللہ کے اس رکنِ پارلیمنٹ نے اپنے خطاب کے اختتام پر کہا کہ ایران نے خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو حقیقی نقصان پہنچایا ہے۔ ان کے بقول، صورتِ حال یہاں تک پہنچ گئی کہ امریکی فوجی کمان اور وزیرِ جنگ نے ایک امریکی سینیٹر کو ان اڈوں میں داخل ہونے سے روک دیا، کیونکہ وہ حقیقت سے خوف زدہ ہیں۔
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