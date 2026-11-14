اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، یمن کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سریع نے اعلان کیا ہے کہ عدن میں رأس عباس فوجی اڈے پر سعودی دشمن کے اسلحہ گوداموں کو ڈرونز اور بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔
یحییٰ سریع نے مزید کہا کہ لحج کے علاقے خرز اور خور عمیرہ میں سعودی افسر بدر الحربی کی کمان میں موجود سعودی حمایت یافتہ جنگجوؤں کے اجتماعات کو حملے کا نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں ان کے بقول بڑی تعداد میں جنگجو ہلاک ہوئے۔
انہوں نے بتایا کہ الجوف صوبے کے مشرقی علاقے میں سعودی افسر فارس الشمری کی کمان میں جمع ہونے والے جنگجوؤں پر بھی دو بیلسٹک میزائل داغے گئے، جن کے نتیجے میں بڑی تعداد میں افراد ہلاک ہوئے۔
آپ کا تبصرہ